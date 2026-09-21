De acordo com a OCDE, estes são os critérios para avaliar antes de investir em cursos

A oferta de cursos para quem já está no mercado de trabalho cresceu, e escolher uma formação passou a envolver mais do que comparar preços e duração. Um dos pontos centrais dessa decisão está na relação entre o que o profissional aprende e as competências que pode aplicar no trabalho.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aponta que a educação de adultos tende a produzir melhores resultados quando reúne qualidade e conexão com as habilidades demandadas pelos empregadores. A recomendação aparece no relatório Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems.

Para quem trabalha e precisa conciliar estudo e carreira, o critério não é apenas concluir uma formação, mas entender o que ela acrescenta ao repertório profissional.

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O que faz uma formação ser relevante para a carreira

Segundo a OCDE, a qualidade do treinamento é um dos fatores que ajudam a determinar seu impacto sobre os resultados profissionais. Isso envolve aspectos como o conteúdo oferecido, a preparação dos professores e a efetividade da formação em desenvolver competências.

Outro ponto é a conexão com o mercado de trabalho. No levantamento da OCDE, 73% dos adultos que participavam de treinamentos formais disseram que a formação mais recente tinha relação com o trabalho. Entre participantes de educação e treinamento não formal, esse percentual chegou a 83%.

Na prática, isso significa observar se o curso aborda conhecimentos que podem ser utilizados na atividade profissional. Para alguém que trabalha com marketing, por exemplo, uma formação pode ser mais diretamente relacionada à carreira quando desenvolve competências aplicáveis a análise de dados, estratégia ou novas tecnologias.

O certificado é apenas uma parte da escolha

A quantidade de cursos disponíveis também torna importante analisar quem oferece a formação e como o programa foi estruturado. A OCDE destaca a necessidade de informações sobre a qualidade dos provedores e dos programas para ajudar profissionais e empresas a tomar decisões sobre investimentos em aprendizagem.

Antes da matrícula, alguns pontos podem ajudar na comparação:

Quem são os professores e qual é sua experiência na área?

O conteúdo está atualizado em relação às demandas profissionais?

Há exercícios, projetos ou estudos de caso?

Quais competências podem ser desenvolvidas durante a formação?

O programa tem relação com o próximo passo profissional desejado?

Esse último ponto ganhou relevância com a transformação tecnológica. A OCDE destaca que novas tecnologias estão modificando as tarefas realizadas em diferentes ocupações e criando demanda por novas combinações de competências.

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Inteligência artificial aumenta a necessidade de atualização

A inteligência artificial é um exemplo de tecnologia que vem alterando as competências utilizadas no trabalho. Para o profissional, isso não significa necessariamente buscar qualquer curso sobre IA, mas identificar qual conhecimento é relevante para sua função e seus objetivos.

Em áreas administrativas, por exemplo, uma formação pode abordar automação e análise de informações. Em marketing, pode tratar de produção de conteúdo, análise de dados e uso responsável de ferramentas generativas. Já para profissionais de gestão, o foco pode estar em tomada de decisão, estratégia e implementação de novas tecnologias.

O relatório OECD Skills Outlook 2025 reforça que sistemas de educação e treinamento precisam combinar relevância e qualidade, além de oferecer caminhos flexíveis entre educação e trabalho. A organização também defende maior transparência sobre competências e qualificações.

Uma formação em inteligência artificial pode fazer mais sentido para a carreira quando o conteúdo ajuda o profissional a entender a tecnologia e aplicá-la aos problemas da própria área, em vez de apenas acrescentar uma nova certificação ao currículo.

Como avaliar um curso antes de se matricular

A escolha pode começar pelo objetivo profissional. Em vez de partir diretamente para a busca por um curso, o profissional pode identificar primeiro qual competência pretende desenvolver.

A partir daí, vale comparar programas considerando conteúdo, professores, formato, carga horária, atividades práticas e atualização do currículo. Também é importante verificar se a instituição disponibiliza informações sobre a formação e seus docentes.

O formato de ensino é outro fator. Para profissionais que trabalham, cursos online ou híbridos podem facilitar a conciliação com a rotina, enquanto atividades práticas podem ajudar a transformar o conteúdo estudado em conhecimento aplicável.

A própria OCDE aponta que a flexibilidade da aprendizagem é importante para reduzir barreiras à participação, especialmente para adultos que precisam conciliar formação com trabalho e outras responsabilidades.

Educação continuada não significa acumular cursos

O objetivo da educação continuada é manter e desenvolver competências ao longo da trajetória profissional. Por isso, a escolha de uma formação pode partir menos da quantidade de certificados e mais da relação entre aprendizado e aplicação profissional.

Esse princípio também aparece em dados mais recentes da OCDE. O Trends in Adult Learning, publicado em 2025, aponta que parte significativa dos treinamentos para adultos ainda é curta e voltada a exigências de conformidade ou segurança, o que pode ser insuficiente para necessidades de atualização e requalificação em mercados de trabalho que mudam rapidamente.

Para quem está avaliando onde investir tempo e dinheiro, a pergunta, portanto, pode ser mais específica: qual competência preciso desenvolver e qual formação oferece as condições para desenvolvê-la?

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