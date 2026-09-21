NFL no Rio: saiba tudo sobre o jogo Baltimore Ravens x Dallas Cowboys

O Estádio do Maracanã recebe os ajustes finais para sediar o inédito jogo da NFL no Rio de Janeiro (Crédito: Bruna Prado / Getty Images). (Bruna Prado/Getty Images)
Redator na Exame
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15h50.
RESUMO | O Estádio do Maracanã se prepara para receber neste domingo, 27 de setembro, às 17h25 (horário de Brasília), a primeira partida oficial da NFL na história do Rio de Janeiro, colocando frente a frente o Baltimore Ravens e o Dallas Cowboys.
O Rio de Janeiro vive a expectativa para a realização da primeira partida oficial da NFL em solo carioca e a terceira no Brasil. O Maracanã será o palco do aguardado confronto entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, marcado para o próximo domingo, 27, às 17h25 (horário de Brasília).
O evento mobiliza a capital com uma série de ativações especiais em pontos turísticos e praias cariocas entre os dias 20 e 27 de setembro, engajando fãs e turistas em locais como Copacabana, Botafogo, Ipanema e a Lagoa Rodrigo de Freitas. Toda essa festa, no entanto, exige uma operação logística rigorosa de trânsito, transporte público com trens e metrô reforçados, além de um efetivo combinado de segurança pública para transformar a rotina da cidade em um verdadeiro domingo de Super Bowl.
Conhecido mundialmente como "America's Team", o Dallas Cowboys entra na temporada de 2026 com expectativas elevadas e um elenco reformulado para brigar pelo topo da NFC Leste. Sob o comando do quarterback Dak Prescott — principal motor ofensivo da equipe —, o time busca consolidar seu potencial competitivo após reforços de peso e ajustes táticos essenciais para a disputa.
A franquia texana carrega o peso de sua imensa torcida e a missão histórica de voltar a levantar o troféu mais cobiçado do esporte norte-americano, visto que o último título de Super Bowl conquistado pelos Cowboys aconteceu na temporada de 1995 (Super Bowl XXX), quando derrotaram o Pittsburgh Steelers por 27 a 17.
Do outro lado do confronto, o Baltimore Ravens se consolida como uma das potências mais respeitadas da Conferência Americana (AFC). Liderados em campo pela versatilidade, velocidade e genialidade do quarterback Lamar Jackson, os Ravens mantêm a fama de serem um adversário extremamente físico e competitivo em qualquer cenário da liga.
Na busca constante por escrever novos capítulos vitoriosos na história da franquia, o time ostenta o prestígio de seus títulos do Super Bowl — sendo o mais recente a conquista do Super Bowl XLVII, disputado em fevereiro de 2013, quando superaram o San Francisco 49ers por 34 a 31 .
Os torcedores que desejam acompanhar de perto esse evento histórico no Maracanã ainda podem adquirir entradas remanescentes pela plataforma oficial da Ticketmaster. Os preços variam conforme o setor escolhido, indo desde opções mais acessíveis nos níveis superiores (Level 500) a partir de R$ 247,50 (mais taxas) até experiências exclusivas nos assentos premium e camarotes corporativos, que ultrapassam os R$ 3.500,00.
Com os portões abrindo às 13h25 e regras estritas de segurança que incluem a proibição de bolsas não transparentes e garrafas de vidro, a recomendação oficial das autoridades é de que o público utilize o transporte público sobre trilhos para chegar ao estádio com tranquilidade, aproveitando também as interdições planejadas no trânsito do entorno a partir das 11h do domingo.
Você pode acompanhar o confronto histórico entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, válido pelo NFL Rio Game, ao vivo por diferentes plataformas de transmissão. Na televisão fechada e nos meios digitais, a partida será exibida pelos canais sportv, pela ge tv e pelo portal ge.globo. Para quem prefere o streaming oficial da liga, a cobertura completa está garantida através do NFL Game Pass no DAZN. Além disso, a TV Globo fará a exibição especial do show do intervalo (Halftime Show), que contará com apresentações de Pedro Sampaio e Ricky Martin.
Detalhes da partida
A partida entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys acontece neste domingo, 27 de setembro de 2026, às 17h25, no Estádio do Maracanã.
O último título dos Cowboys foi conquistado na temporada de 1995 (Super Bowl XXX).
A conquista mais recente dos Ravens ocorreu no Super Bowl XLVII, em fevereiro de 2013, contra o San Francisco 49ers.
As entradas remanescentes estão à venda exclusivamente através da plataforma Ticketmaster, com valores que variam de acordo com o setor.
O evento opera sob protocolo rigoroso da NFL, permitindo apenas o uso de bolsas transparentes e proibindo o acesso com garrafas de vidro e volumes não autorizados.