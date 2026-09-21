NFL no Rio: saiba tudo sobre o jogo Baltimore Ravens x Dallas Cowboys

RESUMO | O Estádio do Maracanã se prepara para receber neste domingo, 27 de setembro, às 17h25 (horário de Brasília), a primeira partida oficial da NFL na história do Rio de Janeiro, colocando frente a frente o Baltimore Ravens e o Dallas Cowboys.

O Rio de Janeiro vive a expectativa para a realização da primeira partida oficial da NFL em solo carioca e a terceira no Brasil. O Maracanã será o palco do aguardado confronto entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, marcado para o próximo domingo, 27, às 17h25 (horário de Brasília).

O evento mobiliza a capital com uma série de ativações especiais em pontos turísticos e praias cariocas entre os dias 20 e 27 de setembro, engajando fãs e turistas em locais como Copacabana, Botafogo, Ipanema e a Lagoa Rodrigo de Freitas. Toda essa festa, no entanto, exige uma operação logística rigorosa de trânsito, transporte público com trens e metrô reforçados, além de um efetivo combinado de segurança pública para transformar a rotina da cidade em um verdadeiro domingo de Super Bowl.

Dallas Cowboys: Expectativas, momento da equipe e a busca pelo fim do jejum no Super Bowl

Conhecido mundialmente como "America's Team", o Dallas Cowboys entra na temporada de 2026 com expectativas elevadas e um elenco reformulado para brigar pelo topo da NFC Leste. Sob o comando do quarterback Dak Prescott — principal motor ofensivo da equipe —, o time busca consolidar seu potencial competitivo após reforços de peso e ajustes táticos essenciais para a disputa.

A franquia texana carrega o peso de sua imensa torcida e a missão histórica de voltar a levantar o troféu mais cobiçado do esporte norte-americano, visto que o último título de Super Bowl conquistado pelos Cowboys aconteceu na temporada de 1995 (Super Bowl XXX), quando derrotaram o Pittsburgh Steelers por 27 a 17.

Baltimore Ravens: Força na AFC, o legado de Lamar Jackson e a última conquista do Super Bowl

Do outro lado do confronto, o Baltimore Ravens se consolida como uma das potências mais respeitadas da Conferência Americana (AFC). Liderados em campo pela versatilidade, velocidade e genialidade do quarterback Lamar Jackson, os Ravens mantêm a fama de serem um adversário extremamente físico e competitivo em qualquer cenário da liga.

Na busca constante por escrever novos capítulos vitoriosos na história da franquia, o time ostenta o prestígio de seus títulos do Super Bowl — sendo o mais recente a conquista do Super Bowl XLVII, disputado em fevereiro de 2013, quando superaram o San Francisco 49ers por 34 a 31 .

Ingressos, operação e regras de acesso ao Maracanã

Os torcedores que desejam acompanhar de perto esse evento histórico no Maracanã ainda podem adquirir entradas remanescentes pela plataforma oficial da Ticketmaster. Os preços variam conforme o setor escolhido, indo desde opções mais acessíveis nos níveis superiores (Level 500) a partir de R$ 247,50 (mais taxas) até experiências exclusivas nos assentos premium e camarotes corporativos, que ultrapassam os R$ 3.500,00.

Com os portões abrindo às 13h25 e regras estritas de segurança que incluem a proibição de bolsas não transparentes e garrafas de vidro, a recomendação oficial das autoridades é de que o público utilize o transporte público sobre trilhos para chegar ao estádio com tranquilidade, aproveitando também as interdições planejadas no trânsito do entorno a partir das 11h do domingo.

Onde assistir e horários do NFL Rio Game

Você pode acompanhar o confronto histórico entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, válido pelo NFL Rio Game, ao vivo por diferentes plataformas de transmissão. Na televisão fechada e nos meios digitais, a partida será exibida pelos canais sportv, pela ge tv e pelo portal ge.globo. Para quem prefere o streaming oficial da liga, a cobertura completa está garantida através do NFL Game Pass no DAZN. Além disso, a TV Globo fará a exibição especial do show do intervalo (Halftime Show), que contará com apresentações de Pedro Sampaio e Ricky Martin.

Detalhes da partida

Data: Domingo, 27 de setembro de 2026

Horário: 17h25 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Quando e onde será disputado o jogo da NFL no Rio de Janeiro?

A partida entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys acontece neste domingo, 27 de setembro de 2026, às 17h25, no Estádio do Maracanã.

Qual foi o ano do último título de Super Bowl conquistado pelo Dallas Cowboys?

O último título dos Cowboys foi conquistado na temporada de 1995 (Super Bowl XXX).

Quando o Baltimore Ravens faturou seu último Super Bowl?

A conquista mais recente dos Ravens ocorreu no Super Bowl XLVII, em fevereiro de 2013, contra o San Francisco 49ers.

Onde o público pode comprar ingressos para o evento?

As entradas remanescentes estão à venda exclusivamente através da plataforma Ticketmaster, com valores que variam de acordo com o setor.

Quais são as principais restrições de segurança para entrar no Maracanã?

O evento opera sob protocolo rigoroso da NFL, permitindo apenas o uso de bolsas transparentes e proibindo o acesso com garrafas de vidro e volumes não autorizados.