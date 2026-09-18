China abre 1ª fábrica do mundo que produz um robô humanoide a cada 10 minutos

Fábrica automatizada da UBTech na China opera com robôs humanoides e colaborativos na montagem de novos androides. (Imagem gerada por IA/Exame)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 12h59.
A UBTech revelou uma fábrica de robôs de 14 mil metros quadrados em Liuzhou, na China, com capacidade anual para 10 mil unidades, ou um humanoide a cada dez minutos. Segundo o Seoul Economic Daily, é a primeira instalação do tipo no mundo. A planta usa robôs na produção das linhas Walker S e Cruzr.
Numa planta de 14 mil metros quadrados em Liuzhou, no sul da China, robôs constroem outros robôs. Andróides descarregam caixas de peças, empilham material, carregam componentes de uma esteira a outra — e, ao final da linha, robôs colaborativos trabalham lado a lado com operadores humanos para fechar a montagem.
É essa cena que a UBTech revelou como sua nova fábrica de robôs, capaz de produzir 10 mil unidades por ano — o equivalente a um robô humanoide a cada dez minutos. Segundo o jornal sul-coreano Seoul Economic Daily, é a primeira instalação do tipo no mundo.
A fábrica, localizada na Região Autônoma Zhuang de Guangxi, é dedicada à produção das séries de robôs Walker S e Cruzr, da própria UBTech. Androides das linhas Cruzr Y1 e Cruzr S2 cuidam do descarregamento e transporte de material, enquanto a etapa final de montagem conta com o apoio de veículos autônomos e bancadas de trabalho rotativas.
Em desenvolvimento paralelo, a UBTech afirma ter lançado "o primeiro armazém tridimensional totalmente automatizado da indústria", segundo o mesmo veículo sul-coreano.Os robôs humanoides agora enfrentam o mundo real — e a China saiu na frente
A estrutura consegue armazenar 112 robôs em apenas 65 metros quadrados de espaço — supostamente aproveitando 50% mais espaço do que uma instalação convencional de área equivalente.
Segundo Fang Jianxin, vice-presidente da UBTech, a fábrica só foi possível graças à base industrial acumulada pela China ao longo dos últimos anos.
"Essa fundação está enraizada nos muitos engenheiros, cientistas e cenários de aplicação que a China acumulou nos últimos 10 a 20 anos, o que formou uma base de cadeia de suprimentos muito forte, capacidade de fabricação e capacidade de pesquisa e desenvolvimento", disse.
A China vem acelerando sua produção de robôs nos últimos anos: segundo o Departamento Nacional de Estatísticas do país, a produção chegou a 98.677 unidades em julho, alta de 30,2% em relação ao ano anterior.
Entre janeiro e julho deste ano, foram fabricados 635.056 robôs no total, aumento de 28,5% na comparação anual.
A UBTech não é a única empresa chinesa acelerando a produção nessa área. A rival Agibot afirmou que seu robô A3 Ultra já está "saindo da produção em massa para a implantação no mundo real", divulgando vídeo mostrando o equipamento trabalhando em hotéis, concessionárias de veículos, supermercados e inspeção de metrô, com mais implantações em andamento.
A fábrica fica em Liuzhou, na Região Autônoma Zhuang de Guangxi, no sul da China. A instalação ocupa 14 mil metros quadrados e produz robôs das séries Walker S e Cruzr.
A fábrica tem capacidade para produzir 10 mil robôs por ano, o equivalente a uma unidade a cada dez minutos. Segundo o Seoul Economic Daily, é a primeira instalação desse tipo no mundo.
Os robôs Cruzr Y1 e Cruzr S2 descarregam caixas, empilham materiais e transportam componentes. Na montagem final, robôs colaborativos atuam ao lado de operadores humanos, com apoio de veículos autônomos e bancadas rotativas.
O armazém tridimensional automatizado consegue guardar 112 robôs em uma área de 65 metros quadrados. Segundo a UBTech, a estrutura aproveita 50% mais espaço que uma instalação convencional de tamanho equivalente.
A China produziu 98.677 robôs em julho, alta anual de 30,2%, segundo o Departamento Nacional de Estatísticas do país. Entre janeiro e julho de 2026, a produção alcançou 635.056 unidades, aumento de 28,5%.
A Agibot afirma que seu robô A3 Ultra já passou da produção em massa para aplicações reais. Segundo a empresa, o equipamento atua em hotéis, concessionárias de veículos, supermercados e inspeções de metrô.