China abre 1ª fábrica do mundo que produz um robô humanoide a cada 10 minutos

RESUMO ＋ A UBTech revelou uma fábrica de robôs de 14 mil metros quadrados em Liuzhou, na China, com capacidade anual para 10 mil unidades, ou um humanoide a cada dez minutos. Segundo o Seoul Economic Daily, é a primeira instalação do tipo no mundo. A planta usa robôs na produção das linhas Walker S e Cruzr.

Numa planta de 14 mil metros quadrados em Liuzhou, no sul da China, robôs constroem outros robôs. Andróides descarregam caixas de peças, empilham material, carregam componentes de uma esteira a outra — e, ao final da linha, robôs colaborativos trabalham lado a lado com operadores humanos para fechar a montagem.

É essa cena que a UBTech revelou como sua nova fábrica de robôs, capaz de produzir 10 mil unidades por ano — o equivalente a um robô humanoide a cada dez minutos. Segundo o jornal sul-coreano Seoul Economic Daily, é a primeira instalação do tipo no mundo.

A fábrica, localizada na Região Autônoma Zhuang de Guangxi, é dedicada à produção das séries de robôs Walker S e Cruzr, da própria UBTech. Androides das linhas Cruzr Y1 e Cruzr S2 cuidam do descarregamento e transporte de material, enquanto a etapa final de montagem conta com o apoio de veículos autônomos e bancadas de trabalho rotativas.

Em desenvolvimento paralelo, a UBTech afirma ter lançado "o primeiro armazém tridimensional totalmente automatizado da indústria", segundo o mesmo veículo sul-coreano.

A estrutura consegue armazenar 112 robôs em apenas 65 metros quadrados de espaço — supostamente aproveitando 50% mais espaço do que uma instalação convencional de área equivalente.

A corrida dos concorrentes

Segundo Fang Jianxin, vice-presidente da UBTech, a fábrica só foi possível graças à base industrial acumulada pela China ao longo dos últimos anos.

"Essa fundação está enraizada nos muitos engenheiros, cientistas e cenários de aplicação que a China acumulou nos últimos 10 a 20 anos, o que formou uma base de cadeia de suprimentos muito forte, capacidade de fabricação e capacidade de pesquisa e desenvolvimento", disse.

A China vem acelerando sua produção de robôs nos últimos anos: segundo o Departamento Nacional de Estatísticas do país, a produção chegou a 98.677 unidades em julho, alta de 30,2% em relação ao ano anterior.

Entre janeiro e julho deste ano, foram fabricados 635.056 robôs no total, aumento de 28,5% na comparação anual.

A UBTech não é a única empresa chinesa acelerando a produção nessa área. A rival Agibot afirmou que seu robô A3 Ultra já está "saindo da produção em massa para a implantação no mundo real", divulgando vídeo mostrando o equipamento trabalhando em hotéis, concessionárias de veículos, supermercados e inspeção de metrô, com mais implantações em andamento.