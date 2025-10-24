Companheiros de pista: Gabriel Bortoleto e o repórter da EXAME Casual já correram na mesma equipe

Ninguém pode dizer que o repórter que assina o perfil de capa desta edição não conhece bem o personagem. Rodrigo França esteve com Gabriel Bortoleto em oito corridas neste ano, em sua estreia na Fórmula 1: Melbourne, Bahrein, Mônaco, Montreal, Zandvoort, Spa, Budapeste e Baku.

O jornalista vem acompanhando há tempos a carreira de Bortoleto, nas categorias preliminares. Na primeira vitória do brasileiro na Fórmula 3, no Bahrein, França estava lá. Na conquista do título da Fórmula 2 no ano passado, em Abu Dhabi, também.

Até mesmo no kart França e Bortoleto já têm história: os dois se conheceram como pilotos da equipe Car Racing, no Kartódromo Granja Viana. Em 2020, o jornalista convidou o então promissor piloto de kart para fazer dupla com ele na categoria Pro-500, nas corridas de longa duração da Copa São Paulo. Bortoleto topou. Por infelicidade, o kart deles acabou quebrando. “Mas a gente ia ganhar”, jura França.

O mais recente encontro entre Bortoleto e França aconteceu em agosto passado, na redação da EXAME, na capital paulista, onde aconteceu o ensaio fotográfico para esta edição — “minha primeira capa”, lembra o piloto. Não foi uma entrevista linear. França precisou aproveitar as brechas entre os cliques do editor de fotografia, Leandro Fonseca. O conceito do ensaio é da diretora de arte, Carol Gehlen. Bortoleto não está elegante assim por acaso. O styling é da editora visual Cuca Elias.

A foto da nossa equipe no ensaio: estreia de Bortoleto em uma capa de revista (Leandro Fonseca /Exame)

Bortoleto é a estrela da edição, mas não a única. Outro destaque é um perfil da influenciadora Livia Nunes, escrito pela repórter Júlia Storch. Também trazemos a nossa já tradicional lista de melhores hotéis do Brasil. O primeiro lugar, mais uma vez, ficou com o Rosewood, em São Paulo, referência em arte e sustentabilidade.

Esta segunda revista própria da Casual EXAME traz muitos outros assuntos, de viagens a gastronomia, de moda a vinhos, dentro da nossa proposta de apresentar uma curadoria do melhor do estilo de vida para as nossas leitoras e os nossos leitores. É um conteúdo feito para ser apreciado com sossego, sem urgência. Pressa? Melhor deixar isso para Bortoleto nas pistas de corrida.