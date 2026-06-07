Ucrânia denuncia novo ataque russo próximo à usina de Chernobyl

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia realizou um novo ataque contra a área ao redor da usina nuclear de Chernobyl neste domingo, após um drone atingir uma instalação temporária de armazenamento de resíduos nucleares.

Segundo Zelensky, o equipamento utilizado foi um drone Shahed, que provocou um incêndio no local. As equipes de emergência ucranianas conseguiram controlar as chamas, e até o momento não foram registrados níveis anormais de radiação.

Em publicação na rede sociail X, o presidente afirmou que a infraestrutura atingida é considerada crítica e classificou a ação como um ataque deliberado contra instalações nucleares.

"A Rússia atacou deliberadamente essa instalação de infraestrutura nuclear específica. Até o momento, não há leituras que excedam os níveis normais de radiação", declarou.

Today, the Russians again struck the special territory around the Chornobyl Nuclear Power Plant. A “shahed” hit one of the buildings of the Centralized Spent Fuel Storage Facility. An extremely critical infrastructure facility – and an extremely vile Russian strike. The Ministry… pic.twitter.com/94I0YncYpD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2026

Zelensky informou ainda que os ministérios das Relações Exteriores e da Energia trabalham para atualizar parceiros internacionais sobre o incidente e buscar apoio diplomático.

O presidente ucraniano também defendeu novas medidas contra Moscou, afirmando que a comunidade internacional precisa aumentar a pressão para que a Rússia sinta as consequências de suas ações durante o conflito.

"Na noite passada, também houve ataques russos a outras instalações civis em 13 de nossas regiões. No total, ao longo desta semana passada, a Rússia lançou 88 mísseis, mais de 3.250 drones de ataque e cerca de 1.800 bombas aéreas guiadas contra a Ucrânia. A pressão sobre a Rússia deve ser aumentada", escreveu.

*Com informações da EFE