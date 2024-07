F1: Haas confirma a contratação de Oliver Bearman para temporada de 2025

Nesta quinta-feira, 4, a Haas anunciou que um de seus pilotos para a temporada 2025 da Fórmula 1 será Oliver Bearman, estreante no atual campeonato da Fórmula 2.

O britânico de apenas 19 anos chamou a atenção por sua performance na Ferrari no início do ano, quando substituiu Carlos Sainz, diagnosticado com apendicite, e pontuou no GP da Arábia Saudita.

Na corrida em Jeddah, no início de março, Bearman se tornou o primeiro britânico em 25 anos a pilotar pela Ferrari – um feito que se esperava fosse alcançado por Lewis Hamilton apenas em 2025, quando ele se juntará à escuderia.

A equipe italiana teve apenas 12 pilotos britânicos em seus 74 anos de história, sendo o último Eddie Irvine, em 1999.

Trajetória nas corridas

Bearman começou sua carreira no kart em 2013, onde foi campeão, e fez sua estreia em carros de fórmula em 2020, competindo na Fórmula 4 alemã e na F4 italiana. Campeão em ambas as categorias em 2021, ele subiu para a Fórmula 3 no ano seguinte, terminando em terceiro lugar – Victor Martins, seu atual rival na F2, foi o campeão.

Desde 2021, Bearman é membro da Academia de Pilotos da Ferrari. Ele estreou na Fórmula 2 no ano passado e, com quatro vitórias, terminou em sexto lugar na temporada, vencida pelo francês Théo Pourchaire.

Atualmente, o britânico corre pela Prema ao lado de Andrea Kimi Antonelli, pupilo da Mercedes. Para substituir Sainz na Fórmula 1, Bearman teve que abandonar a etapa de Jeddah da categoria de base.