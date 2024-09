Rosewood São Paulo é eleito o melhor hotel da América Latina; segundo ranking 50 Best

Foi anunciada nesta terça-feira, 17, a lista dos 50 Melhores Hotéis do Mundo. Entre os eleitos aparece um único brasileiro: o Rosewood São Paulo, que fica na capital paulista, e está na posição 24 no ranking. O hotel na capital paulista foi eleito o melhor da América do Sul pelo segundo ano consecutivo e subiu três posições em relação a 2023.

A lista da bandeira 50 Best contemplou 38 destinos em seis continentes diferentes. O top 10 foi dominado por hotéis asiáticos, com oito citações, incluindo o irmão da unidade paulistana, o Rosewood Hong Kong, que ficou em terceiro lugar. O grande vencedor foi o hotel Capella Bangkok, na capital da Tailândia.

O Rosewood São Paulo

Mais de meio milhão de paulistanos nasceram na Maternidade Condessa Filomena Matarazzo, em São Paulo, que hoje abriga o Melhor Hotel do Brasil, segundo nosso ranking. Fincado no complexo do Cidade Matarazzo, próximo à Avenida Paulista, o hotel de bandeira americana possui o lema “a sense of place”, os laços afetivos criados a partir de um lugar. Ainda que faça parte de uma rede internacional, o Rosewood São Paulo incorpora a cultura brasileira, seja por meio das 450 obras de arte criadas em parceria com artistas locais que decoram os espaços, dos azulejos da piscina aos elevadores, ou da gastronomia, com seis restaurantes e bares para hóspedes e não hóspedes.

O hotel conta com 160 quartos espalhados pela restaurada maternidade e pela torre vertical com jardim, que foram decorados pelo premiado arquiteto francês Philippe Starck, com detalhes como violões assinados por Gilberto Gil.

“A equipe por trás do Rosewood São Paulo passou uma década neste projeto para garantir que ele honre e celebre a herança da cidade enquanto dá nova vida ao destino. Ao fazermos isso, criamos um hotel que é uma verdadeira carta de amor para a cidade, a nação e seu povo”, diz ­Edouard Grosmangin, diretor administrativo do hotel.

Neste ano, o hotel ficou na primeira colocação no ranking dos 50 Melhores Hotéis do Brasil da EXAME Casual 2024.

“Estar aqui pelo segundo ano consecutivo, ao lado de tantas propriedades notórias e diversificadas, é uma honra e um orgulho para todo a Rosewood Hotels & Resorts. Junto à minha equipe, fico imensamente agradecido de ter o propósito do Rosewood São Paulo e o lema #FeitoPorBrasileiros reconhecidos globalmente”, disse Edouard Grosmangin, diretor geral do Rosewood São Paulo, durante a cerimônia de premiação.

Veja a lista com os 50 Melhores Hotéis do Mundo