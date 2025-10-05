Esporte

GP de Singapura de F1 2025: horário e onde assistir à corrida neste domingo, 5 de outubro

Veja onde assistir ao GP de Singapura de Fórmula 1

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 05h30.

A fase final do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 de 2025 acontece neste domingo, 5 de outubro, no circuito urbano de Marina Bay, em Singapura.

Após dez corridas, a Mercedes conquistou novamente a pole position na Fórmula 1. Neste sábado, George Russell registrou o tempo de 1m29s158, garantindo a posição de honra no grid durante a qualificação para o GP de Singapura — aproveitando a última tentativa abortada de Max Verstappen para confirmar o resultado no Circuito de Marina Bay.

Oscar Piastri fechou o top 3, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 16º, mas em seguida passou para 14ª posição devido à desclassificação dupla da Williams.

Como assistir ao GP de Singapura de F1 2025 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.
Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horário dos treinos, classificação e corrida do GP de Singapura de F1 2025

A nova etapa da temporada de 2025 da Fórmula 1 será transmitida exclusivamente pela Band, tanto na TV aberta quanto no BandSports, canal de TV por assinatura, além de ser disponibilizada nos sites Band.com.br e Bandplay.

Domingo, 5 de outubro

  • Corrida: 09h00

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

  • McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
  • Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton
  • RBR: Max Verstappen e Liam Lawson
  • Mercedes: George Russell e Andrea Kimi Antonelli
  • Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll
  • Alpine: Pierre Gasly e Jack Doohan
  • Williams: Carlos Sainz e Alexander Albon
  • RB: Isack Hadjar e Yuki Tsunoda
  • Sauber: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto
  • Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1 em 2025?

  • GP dos Estados Unidos: 19 de outubro
  • GP dos México: 26 de outubro
  • GP de São Paulo: 09 de novembro
  • GP de Las Vegas: 22 de novembro
  • GP do Catar: 30 de novembro
  • GP de Abu Dhabi: 07 de dezembro

