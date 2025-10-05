GP de Singapura de F1 2025: horário e onde assistir à corrida neste domingo, 5 de outubro

A fase final do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 de 2025 acontece neste domingo, 5 de outubro, no circuito urbano de Marina Bay, em Singapura.

Após dez corridas, a Mercedes conquistou novamente a pole position na Fórmula 1. Neste sábado, George Russell registrou o tempo de 1m29s158, garantindo a posição de honra no grid durante a qualificação para o GP de Singapura — aproveitando a última tentativa abortada de Max Verstappen para confirmar o resultado no Circuito de Marina Bay.

Oscar Piastri fechou o top 3, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 16º, mas em seguida passou para 14ª posição devido à desclassificação dupla da Williams.

Como assistir ao GP de Singapura de F1 2025 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horário dos treinos, classificação e corrida do GP de Singapura de F1 2025

A nova etapa da temporada de 2025 da Fórmula 1 será transmitida exclusivamente pela Band, tanto na TV aberta quanto no BandSports, canal de TV por assinatura, além de ser disponibilizada nos sites Band.com.br e Bandplay.

Domingo, 5 de outubro

Corrida: 09h00

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

RBR: Max Verstappen e Liam Lawson

Mercedes: George Russell e Andrea Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly e Jack Doohan

Williams: Carlos Sainz e Alexander Albon

RB: Isack Hadjar e Yuki Tsunoda

Sauber: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto

Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1 em 2025?

GP dos Estados Unidos: 19 de outubro

GP dos México: 26 de outubro

GP de São Paulo: 09 de novembro

GP de Las Vegas: 22 de novembro

GP do Catar: 30 de novembro

GP de Abu Dhabi: 07 de dezembro