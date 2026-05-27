IA para encontrar novos mercados

A inteligência artificial entrou na Dux Grupo, que atua no controle de gases tóxicos e odores industriais, pelo time comercial. A empresa usa a tecnologia para mapear novos clientes, organizar contatos e abrir conversas com grandes companhias. O marketing também usa IA para produzir peças de divulgação da empresa e dos produtos nas redes sociais.

A companhia nasceu há quase 15 anos em Itupeva, no interior de São Paulo, pelas mãos de Márcio Del Col, hoje COO. A Dux começou concentrada na indústria alimentícia, em especial frigoríficos, cujos resíduos geram gases e odores em estações de tratamento, graxarias e áreas de processamento. Depois, ampliou a atuação com uma solução patenteada para neutralizar a amônia, gás tóxico que pode afetar a saúde em altas concentrações. “Quando cheguei à liderança, pensei: ‘Por que ficar restrito a um único setor?’”, diz Marcelo Spaziani, CEO desde 2021.

O uso de IA faz parte dessa busca por novos mercados. A tecnologia ajuda a empresa a encontrar indústrias com problemas ligados a amônia, odores e gases tóxicos, antes do primeiro contato comercial. Com isso, a Dux tenta chegar a clientes de outros setores sem depender apenas de indicação ou de uma venda presencial.

A empresa teve receita de 10,1 milhões de reais em 2024 e de 11,5 milhões de reais em 2025. Para este ano, quer avançar 78%, puxada pela vertical de amônia. Hoje, a Dux tem presença em sete países da América Latina e em Portugal. Também prepara a entrada em outros mercados da Europa, além da Austrália e dos Estados Unidos em 2027.