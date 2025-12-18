Revista Exame

26 ideias para 2026

Entre Copa do Mundo e eleições gerais, o próximo ano se anuncia com muitas incertezas, mas também bastante esperança

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 06h00.

A cada quatro anos, o fenômeno se repete no calendário nacional. É quando Copa do Mundo e eleições gerais acontecem no intervalo de poucos meses, prendendo a atenção dos 213 milhões de brasileiros e 155 milhões de eleitores. Pela primeira vez, o Mundial de futebol será disputado por 48 seleções em três países. Já o pleito presidencial promete ser um referendo ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que busca seu quarto mandato. Do outro lado, a definição no campo da direita continua incerta, embaralhada com a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Entre jogos e votos, existe a expectativa da queda da taxa de juros, de uma supersafra de grãos, de um turismo nacional mais robusto e de investimentos em educação, saúde e habitação por meio de leilões de parcerias público-privadas. As rodas de conversa também devem girar em torno dos limites da IA, do Ozempic em forma de pílula e até das chances de João Fonseca no circuito de tênis. Como sempre, o próximo ano se anuncia com muitas incertezas — mas também bastante esperança. Que venha 2026.

