A aposta da Live! para chegar ao R$ 1 bilhão de faturamento

O Brasil é o segundo país com mais corredores no mundo, com mais de 19 milhões de atletas, segundo Relatório Anual sobre Tendências do Esporte do Strava. E a Live!, marca de roupas esportivas, está correndo atrás dessa fatia do mercado. A partir do dia 15 de novembro, a empresa de Jaraguá do Sul (SC) apresentará sua primeira linha de tênis.

Serão dois modelos: LIVE! One e LIVE! Loop, ambos feitos com materiais de alta performance, inovação tecnológica. Como a entressola com tecnologia EnergyFlow em ETPU, que garante de 68 a 72% de retorno de energia, com cerca de 60 a 70% de deformação por compressão, proporcionando uma passada macia e responsiva.

Já as estruturas em KPU (LightFlex) conferem estabilidade sem comprometer a leveza. O modelo possui drop de 10 mm, dureza de 42C, peso médio de 250g.

“Esse projeto nasceu do desejo de traduzir o DNA da Live! em produtos que acompanhem o ritmo real das pessoas na rotina e em qualquer atividade física. Queríamos criar algo que unisse estética, tecnologia e versatilidade, completando os looks da marca com a mesma performance e conforto que já são reconhecidos nas nossas roupas”, explica Joice Sens, diretora criativa da Live!.

O LIVE! ONE (R$ 699) foi desenvolvido para práticas de corrida, academia, treinos funcionais e dia a dia. Disponível nos tamanhos 34 a 40 e em quatro cores: White, Wax, Gist e Black. Já o LIVE! LOOP (R$ 799), foi desenvolvido para corridas e treinos intensos. Disponível nos tamanhos 34 a 42, o modelo será lançado inicialmente em duas cores Volt e White e recebe outras duas cores em 4 de dezembro, Shock e Mushroom.

Como a marca Live! surgiu

A empresa foi criada em 2002 quando os sócios, o casal Gabriel e Joice Sens, notaram uma tendência: o aumento das práticas esportivas em academias. Nascidos em Jaraguá do Sul, o administrador de empresas e a estilista estudavam em São Paulo. De volta à cidade, 'captaram' R$ 100.000 com a família, no modelo tradicional conhecido como family, friends and fools.

Neste ano, a empresa prevê R$ 1 bilhão de faturamento com suas mais de 378 lojas em todo o mundo, sendo 103 da empresa e 275 franqueadas.

Da atuação esportivo, A Live! tem se posicionado no mercado de athleisure, aglutinação em língua inglesa famosa nos últimos tempos por traduzir o uso de roupas que se encaixam tanto nas atividades físicas quanto no dia a dia dos escritórios.