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15 franquias baratas para abrir em cidades pequenas a partir de R$ 5 mil

Modelos home office, serviços financeiros, educação e marketing estão entre as opções que exigem baixo aporte inicial e podem operar em municípios do interior.

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 7 de junho de 2026 às 12h12.

Abrir um negócio em cidades pequenas pode ser uma alternativa interessante para quem busca menos concorrência, custos operacionais reduzidos e maior proximidade com os clientes. Ao mesmo tempo, muitos empreendedores do interior enfrentam limitações de capital e mercados consumidores menores, o que torna a escolha do modelo de negócio ainda mais importante.

Nesse cenário, as franquias de baixo investimento ganham espaço. Muitos modelos atuais dispensam ponto comercial, funcionam em home office e permitem atender clientes presencialmente ou de forma digital, características que ampliam sua viabilidade em municípios de pequeno e médio porte.

Há oportunidades em áreas como educação, serviços financeiros, turismo, marketing digital, recrutamento, seguros e energia solar. Além de exigirem aportes mais acessíveis, essas operações costumam contar com suporte da franqueadora e processos padronizados, facilitando a entrada de novos empreendedores.

A seguir, reunimos 15 franquias para abrir em cidades pequenas, com investimento inicial a partir de R$ 5 mil, listadas em ordem crescente de aporte.

Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização que atua com crianças que têm dificuldades pedagógicas ou relacionadas à saúde. O modelo pode ser operado em cidades pequenas, onde a demanda por reforço escolar e apoio educacional costuma encontrar menos concorrência especializada. O franqueado aplica a metodologia diretamente com os alunos e também é responsável pela prospecção de novos clientes.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 5.000
  • Faturamento médio mensal: R$ 11.500
  • Prazo de retorno: 12 meses

Mr. Fit

Rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil, o Mr. Fit permite que o franqueado opere em home office, gerenciando as entregas dos produtos de casa. O modelo pode atender cidades menores que registram aumento da procura por alimentação saudável, sem exigir a abertura de uma loja física.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 5.999
  • Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Freewet

A Freewet é uma franquia de serviços automotivos sustentáveis especializada em lavagem a seco e estética automotiva. O modelo delivery permite atender clientes em cidades pequenas sem necessidade de ponto comercial, reduzindo custos operacionais e ampliando a área de atuação.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 8.490
  • Faturamento médio mensal: R$ 7.000
  • Prazo de retorno: 3 meses

Cotafácil

A Cotafácil atua no mercado de crédito e serviços financeiros com mais de 200 produtos em seu portfólio. Como a operação é totalmente remota, o modelo permite atender clientes em cidades pequenas sem restrição territorial e sem necessidade de agência física.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 8.997
  • Faturamento médio mensal: R$ 20 mil a R$ 80 mil
  • Prazo de retorno: 2 a 4 meses

Trust Viagens e Intercâmbios

Especializada em turismo e intercâmbio, a Trust Viagens e Intercâmbios opera em modelo 100% digital. O franqueado pode atender clientes de qualquer região, incluindo cidades do interior, sem precisar investir em loja física.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 9.000
  • Faturamento médio mensal: a partir de R$ 45 mil
  • Prazo de retorno: 3 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag trabalha com publicidade em saquinhos de pão distribuídos em padarias parceiras. O modelo é especialmente adaptável a cidades pequenas, onde o relacionamento com comerciantes locais pode facilitar a captação de anunciantes e a expansão da rede de distribuição.

  • Investimento inicial: R$ 9.990
  • Faturamento médio mensal: R$ 8 mil
  • Prazo de retorno: 6 meses

Legale

A Legale é uma rede especializada em assessoria para vistos internacionais. A operação pode ser realizada em home office ou coworking, permitindo que empreendedores de cidades pequenas atuem em um mercado com alcance nacional.

  • Investimento inicial: R$ 12.000
  • Faturamento médio mensal: R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: 3 a 6 meses

3,2,1 GO!

A 3,2,1 GO! atua na consultoria e venda de viagens internacionais. O modelo home office permite que o franqueado opere sem estrutura física e atenda clientes de cidades pequenas interessados em turismo e experiências internacionais.

  • Investimento inicial: R$ 12.000
  • Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil
  • Prazo de retorno: 3 a 6 meses

365 Fun Fest

Voltada ao público LGBTQIA+, a 365 Fun Fest comercializa pacotes de turismo e experiências especializadas. A operação é totalmente digital e permite atender clientes em diferentes regiões do país sem necessidade de loja física.

  • Investimento inicial: R$ 12.000
  • Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil
  • Prazo de retorno: 3 a 6 meses

BM Vagas

A BM Vagas atua no segmento de recrutamento e seleção utilizando inteligência artificial para automatizar processos. O modelo home office pode ser operado em cidades pequenas, com foco na prospecção de empresas locais e regionais.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 13.970
  • Faturamento médio mensal: R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: a partir de 3 meses

VendaComChat

A VendaComChat oferece soluções de automação de WhatsApp e consultoria comercial para pequenas e médias empresas. Com operação 100% online, a franquia pode atender negócios locais em cidades menores que buscam digitalizar suas vendas.

  • Investimento inicial: R$ 14.000
  • Faturamento médio mensal: R$ 6.400
  • Prazo de retorno: até 3 meses

4Charge

A 4Charge trabalha com totens de carregamento de celular que funcionam como plataformas de mídia. O franqueado atua na comercialização dos espaços publicitários e na gestão dos pontos de instalação, uma proposta que pode ser adaptada a centros comerciais e eventos de cidades pequenas.

  • Investimento inicial: R$ 14.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 4.000
  • Prazo de retorno: até 6 meses

AF Seguros

A AF Seguros atua na comercialização de seguros e proteção patrimonial. O modelo home office permite ao franqueado construir uma carteira de clientes recorrentes em cidades pequenas, aproveitando a proximidade e o relacionamento com a comunidade local.

  • Investimento inicial: R$ 14.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 100 mil
  • Prazo de retorno: 12 a 36 meses

Evolve

A Evolve atua no segmento de energia solar, um mercado que vem crescendo em municípios do interior devido à busca por redução de custos de energia. O franqueado fica responsável pela prospecção e negociação comercial, enquanto parceiros realizam a instalação dos sistemas.

  • Investimento inicial: R$ 14.900
  • Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100 mil
  • Prazo de retorno: 6 a 18 meses

Prime2B

A Prime2B é uma franquia de marketing digital voltada para pequenas e médias empresas. O modelo funciona de forma consultiva e remota, ajudando negócios locais a aumentar sua presença online e gerar vendas sem exigir estrutura física do franqueado.

  • Investimento inicial: R$ 15.000
  • Faturamento médio mensal: R$ 50 mil
  • Prazo de retorno: 3 meses
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