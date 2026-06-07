15 franquias baratas para abrir em cidades pequenas a partir de R$ 5 mil

Repórter de Negócios
Publicado em 7 de junho de 2026 às 12h12.
Abrir um negócio em cidades pequenas pode ser uma alternativa interessante para quem busca menos concorrência, custos operacionais reduzidos e maior proximidade com os clientes. Ao mesmo tempo, muitos empreendedores do interior enfrentam limitações de capital e mercados consumidores menores, o que torna a escolha do modelo de negócio ainda mais importante.
Nesse cenário, as franquias de baixo investimento ganham espaço. Muitos modelos atuais dispensam ponto comercial, funcionam em home office e permitem atender clientes presencialmente ou de forma digital, características que ampliam sua viabilidade em municípios de pequeno e médio porte.
Há oportunidades em áreas como educação, serviços financeiros, turismo, marketing digital, recrutamento, seguros e energia solar. Além de exigirem aportes mais acessíveis, essas operações costumam contar com suporte da franqueadora e processos padronizados, facilitando a entrada de novos empreendedores.
A seguir, reunimos 15 franquias para abrir em cidades pequenas, com investimento inicial a partir de R$ 5 mil, listadas em ordem crescente de aporte.
Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização que atua com crianças que têm dificuldades pedagógicas ou relacionadas à saúde. O modelo pode ser operado em cidades pequenas, onde a demanda por reforço escolar e apoio educacional costuma encontrar menos concorrência especializada. O franqueado aplica a metodologia diretamente com os alunos e também é responsável pela prospecção de novos clientes.
Rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil, o Mr. Fit permite que o franqueado opere em home office, gerenciando as entregas dos produtos de casa. O modelo pode atender cidades menores que registram aumento da procura por alimentação saudável, sem exigir a abertura de uma loja física.
A Freewet é uma franquia de serviços automotivos sustentáveis especializada em lavagem a seco e estética automotiva. O modelo delivery permite atender clientes em cidades pequenas sem necessidade de ponto comercial, reduzindo custos operacionais e ampliando a área de atuação.
A Cotafácil atua no mercado de crédito e serviços financeiros com mais de 200 produtos em seu portfólio. Como a operação é totalmente remota, o modelo permite atender clientes em cidades pequenas sem restrição territorial e sem necessidade de agência física.
Especializada em turismo e intercâmbio, a Trust Viagens e Intercâmbios opera em modelo 100% digital. O franqueado pode atender clientes de qualquer região, incluindo cidades do interior, sem precisar investir em loja física.
A Marketing Bag trabalha com publicidade em saquinhos de pão distribuídos em padarias parceiras. O modelo é especialmente adaptável a cidades pequenas, onde o relacionamento com comerciantes locais pode facilitar a captação de anunciantes e a expansão da rede de distribuição.
A Legale é uma rede especializada em assessoria para vistos internacionais. A operação pode ser realizada em home office ou coworking, permitindo que empreendedores de cidades pequenas atuem em um mercado com alcance nacional.
A 3,2,1 GO! atua na consultoria e venda de viagens internacionais. O modelo home office permite que o franqueado opere sem estrutura física e atenda clientes de cidades pequenas interessados em turismo e experiências internacionais.
Voltada ao público LGBTQIA+, a 365 Fun Fest comercializa pacotes de turismo e experiências especializadas. A operação é totalmente digital e permite atender clientes em diferentes regiões do país sem necessidade de loja física.
A BM Vagas atua no segmento de recrutamento e seleção utilizando inteligência artificial para automatizar processos. O modelo home office pode ser operado em cidades pequenas, com foco na prospecção de empresas locais e regionais.
A VendaComChat oferece soluções de automação de WhatsApp e consultoria comercial para pequenas e médias empresas. Com operação 100% online, a franquia pode atender negócios locais em cidades menores que buscam digitalizar suas vendas.
A 4Charge trabalha com totens de carregamento de celular que funcionam como plataformas de mídia. O franqueado atua na comercialização dos espaços publicitários e na gestão dos pontos de instalação, uma proposta que pode ser adaptada a centros comerciais e eventos de cidades pequenas.
A AF Seguros atua na comercialização de seguros e proteção patrimonial. O modelo home office permite ao franqueado construir uma carteira de clientes recorrentes em cidades pequenas, aproveitando a proximidade e o relacionamento com a comunidade local.
A Evolve atua no segmento de energia solar, um mercado que vem crescendo em municípios do interior devido à busca por redução de custos de energia. O franqueado fica responsável pela prospecção e negociação comercial, enquanto parceiros realizam a instalação dos sistemas.
A Prime2B é uma franquia de marketing digital voltada para pequenas e médias empresas. O modelo funciona de forma consultiva e remota, ajudando negócios locais a aumentar sua presença online e gerar vendas sem exigir estrutura física do franqueado.