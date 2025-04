Nintendo Switch 2 chega ao Brasil em 5 de junho; valor assusta consumidores

A Nintendo confirmou que lançará oficialmente o Switch 2 no Brasil em 5 de junho. A nova geração do console será vendida em versão avulsa ou em pacote com o jogo Mario Kart World, exclusivo do novo sistema.

O novo console chegará em duas versões: uma padrão, por R$ 4.499,90, e outra acompanhada do jogo Mario Kart World, por R$ 4.799,90. A pré-venda será iniciada em breve, mas ainda sem data e lojas confirmadas pela empresa.

4.5k no Nintendo Switch 2

Não sobra nada pro betinha brasileiro pic.twitter.com/9kU7gKQ6Z5 — ademir, imperador do badvibestão (@BadVibesMemes) April 23, 2025

Nintendo: Mario Kart vai custar 500 reais e Donkey Kong vai sair por 460 reais Eu: pic.twitter.com/ZLTxAg5OxE — ⛧ Griffith ⛧ Dungeon Bits (@itsgriffithstar) April 23, 2025

Entre os títulos que acompanham o lançamento, estão Mario Kart World, por R$ 499,90, e Donkey Kong Bananza, por R$ 439,90. Ambos virão com localização completa para o português, incluindo menus, legendas e dublagem. A versão com o jogo incluso custa R$ 300 a mais que o modelo tradicional, o que pode influenciar a escolha dos consumidores.

Os preços dos jogos geraram reações negativas nas redes sociais. O valor cobrado por Mario Kart World, por exemplo, ultrapassa a média dos lançamentos anteriores da franquia no país. Ainda assim, a série continua com forte apelo entre os jogadores brasileiros.

Nintendo reforça presença no Brasil

O Switch 2 simboliza um novo momento da Nintendo no Brasil. Após anos com atuação limitada, a empresa retoma sua presença no varejo nacional com distribuição própria.

O modelo com o jogo Mario Kart World é uma das apostas para atrair fãs no lançamento. Segundo a companhia, o GameChat — funcionalidade de bate-papo do novo console — será pago, e controles do GameCube terão restrições de uso, o que pode desagradar parte do público mais tradicional.