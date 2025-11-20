Nos EUA, o peru de Ação de Graças está em promoção. Já os acompanhamentos...

O tradicional peru de Ação de Graças voltou a caber no bolso dos norte-americanos, graças a uma onda de descontos dos varejistas. Segundo a American Farm Bureau Federation, o preço médio da ave de 16 libras caiu 16,3% neste ano, puxando o custo total da ceia para US$ 55,18, queda de 5% em relação ao ano passado e o menor desde 2021.

A economia, no entanto, para por aí. Metade dos itens do cardápio clássico ficou mais cara, evidenciando o peso persistente do custo de vida nos EUA. Ervilhas congeladas subiram 17,2%, batata-doce avançou 37% e uma simples bandeja de legumes frescos está, em média, 61,3% mais cara do que no ano passado.

Segundo a análise, as pressões de preços ainda se espalham pela cadeia de alimentos e refletiram as tensões no varejo entre consumidores cada vez mais sensíveis a preços e empresas que lutam para manter participação de mercado diante de custos crescentes.

O Walmart, por exemplo, divulgou sua cesta de jantar de Thanksgiving de 2025 para 10 pessoas por menos de US$ 4 por pessoa, ante cerca de US$ 7 no ano passado. Mas o gigante do varejo substituiu ingredientes frescos do recheio por uma mistura pronta e incluiu nove itens de marcas próprias. O Walmart, porém, trocou o peru usado no ano passado pelo mais conhecido Butterball.

O movimento ilustra o novo comportamento das famílias: a troca por marcas próprias ou a migração para varejistas de desconto, como o próprio Walmart.

Já o presidente da federação, Zippy Duvall, afirmou à Reuters que os preços dos alimentos continuam sendo “uma grande preocupação para muitas famílias” e destacou a perda de cerca de 15 mil fazendas familiares no último ano.

Além disso, a política de imigração do governo Trump tem afetado duramente comunidades hispânicas no país, tradicional fonte de mão-de-obra agrícola, enquanto suas disputas comerciais levaram a China a reduzir as compras de soja norte-americana e impuseram tarifas sobre muitos produtos importados.

Debate central

Os preços dos alimentos viraram um tema político central nos EUA às vésperas do Dias de Ação de Graças, agravado por uma paralisação recorde do governo, que atrasou dados e afetou viagens aéreas.

Embora Trump tenha prometido reduzir custos, a inflação permanece elevada, com o CPI de setembro chegando a 3% ao ano, o maior nível desde janeiro, com itens básicos de alimentação subindo no ritmo mais forte em três anos.

Diante da pressão das famílias e de derrotas republicanas nas primeiras eleições desde seu retorno ao poder, Trump recuou e revogou tarifas altas sobre centenas de alimentos importados, como carne bovina, banana e café.