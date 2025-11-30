‘Zootopia 2’ ultrapassa US$ 500 mi em bilheteria e faz história

‘Zootopia 2’ chegou aos cinemas nesta semana e conquistou o título de maior estreia de animação de todos os tempos. A sequência da Walt Disney Company, arrecadou impressionantes US$ 556 milhões em todo o mundo desde sua estreia na quarta-feira, 26, segundo estimativas do estúdio divulgadas neste domingo, 30.

As informações são da Disney, repercutidas pela rede ABC News.

Só na América do Norte, foram US$ 96,8 milhões neste final de semana, o que a fez ultrapassar ‘Wicked: For Good’ (US$ 62,8 milhões), ‘Truque de Mestre: O 3º ato’ (US$ 7 milhões) e ‘Predator: Badlands’ (US$ 4,8 milhões) – números preliminares de sexta a domingo no Canadá e EUA, de acordo com a Comscore.

No feriado de Ação de Graças, a bilheteria movimentou US$ 156 milhões no mercado doméstico. Mas o restante, boa parte foi impulsionado pela China: a animação se tornou a décima maior bilheteria de um filme americano no país e na Coreia do Sul. O filme também se tornou a quinta maior estreia de animação dos cinemas sul coreanos.

Considerando todos os filmes, foi a quarta maior abertura global de todos os tempos tanto nos EUA como nos mercados internacionais – e a maior estreia internacional de 2025.

O que fala Zootopia?

‘Zootopia 2’ dá continuidade à animação lançada em 2016, ano em que o filme ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria mundial.

A trama se passa novamente na metrópole de Zootopia, habitada por animais com características humanas. No Brasil, o elenco de voz conta com nomes como Monica Iozzi, que interpreta Judy Hopps, Rodrigo Lombardi, responsável por Nick Wilde, e Danton Mello, que dubla Gary.

No novo capítulo da franquia da Disney, a coelha Judy e o raposo Nick embarcam em outra investigação, desta vez para capturar Gary, uma serpente enigmática. A direção é assinada por Jared Bush (‘Encanto’) e Byron Howard (‘Bolt – O Supercão’).