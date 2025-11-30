Pop

‘Zootopia 2’ ultrapassa US$ 500 mi em bilheteria e faz história

Filme se tornou a maior estreia de animação de todos os tempos

'Zootopia 2': filme se torna a maior estreia para uma animação no mundo (Facebook Zootopia/Divulgação)

Rebecca Crepaldi
Repórter de finanças

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 18h34.

Última atualização em 30 de novembro de 2025 às 18h35.

‘Zootopia 2’ chegou aos cinemas nesta semana e conquistou o título de maior estreia de animação de todos os tempos. A sequência da Walt Disney Company, arrecadou impressionantes US$ 556 milhões em todo o mundo desde sua estreia na quarta-feira, 26, segundo estimativas do estúdio divulgadas neste domingo, 30.

As informações são da Disney, repercutidas pela rede ABC News.

Só na América do Norte, foram US$ 96,8 milhões neste final de semana, o que a fez ultrapassar ‘Wicked: For Good’ (US$ 62,8 milhões), ‘Truque de Mestre: O 3º ato’ (US$ 7 milhões) e ‘Predator: Badlands’ (US$ 4,8 milhões) – números preliminares de sexta a domingo no Canadá e EUA, de acordo com a Comscore.

No feriado de Ação de Graças, a bilheteria movimentou US$ 156 milhões no mercado doméstico. Mas o restante, boa parte foi impulsionado pela China: a animação se tornou a décima maior bilheteria de um filme americano no país e na Coreia do Sul. O filme também se tornou a quinta maior estreia de animação dos cinemas sul coreanos.

Considerando todos os filmes, foi a quarta maior abertura global de todos os tempos tanto nos EUA como nos mercados internacionais – e a maior estreia internacional de 2025.

O que fala Zootopia?

‘Zootopia 2’ dá continuidade à animação lançada em 2016, ano em que o filme ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria mundial.

A trama se passa novamente na metrópole de Zootopia, habitada por animais com características humanas. No Brasil, o elenco de voz conta com nomes como Monica Iozzi, que interpreta Judy Hopps, Rodrigo Lombardi, responsável por Nick Wilde, e Danton Mello, que dubla Gary.

No novo capítulo da franquia da Disney, a coelha Judy e o raposo Nick embarcam em outra investigação, desta vez para capturar Gary, uma serpente enigmática. A direção é assinada por Jared Bush (‘Encanto’) e Byron Howard (‘Bolt – O Supercão’).

