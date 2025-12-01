Lançamentos do Mubi em dezembro de 2025: veja os filmes e as séries

Dezembro de 2025 na Mubi chega repleto de estreias exclusivas, coleções especiais e homenagens a grandes nomes do cinema. O mês destaca temas como irmandade feminina, os fundamentos da Nouvelle Vague e uma sessão tripla dedicada ao gênio Billy Wilder.

Entre os destaques estão Bottoms, de Emma Seligman, e a coleção Mais Fortes Juntas: Histórias de Irmandade, que apresenta obras que exploram cumplicidade, solidariedade e resistência feminina. Já a curadoria Nouvelle Vague: Onde Tudo Começou revisita clássicos de Agnès Varda, François Truffaut, Jacques Demy e Jacques Rivette.

A plataforma também celebra o trabalho de Billy Wilder com a coleção Sessão Tripla, reunindo títulos como Se Meu Apartamento Falasse e Quanto Mais Quente Melhor. Nas estreias exclusivas, The Mastermind, de Kelly Reichardt, e A Meia-Irmã Feia, de Emilie Blichfeldt, chegam ao catálogo, assim como a série Os Anos Novos, nova produção de Rodrigo Sorogoyen.

Confira abaixo o calendário completo dos lançamentos de dezembro:

Trama Fantasma – 01/12/2025

– 01/12/2025 Bottoms – 01/12/2025

– 01/12/2025 Entre Mulheres – 01/12/2025

– 01/12/2025 Ficção Americana – 01/12/2025

– 01/12/2025 Palavras ao Vento – 01/12/2025

– 01/12/2025 Os Anos Novos: Episódio 1 – 03/12/2025

– 03/12/2025 Os Anos Novos: Episódio 2 – 03/12/2025

– 03/12/2025 Unrelated – 04/12/2025

– 04/12/2025 Archipelago – 04/12/2025

– 04/12/2025 Exibição – 04/12/2025

– 04/12/2025 AliEN0089 – 05/12/2025

– 05/12/2025 Thelma e Louise – 05/12/2025

– 05/12/2025 A Dessert for Constance – 07/12/2025

– 07/12/2025 Os Anos Novos: Episódio 3 – 10/12/2025

– 10/12/2025 Cléo das 5 às 7 – 11/12/2025

– 11/12/2025 As Duas Faces da Felicidade – 11/12/2025

– 11/12/2025 Os Incompreendidos – 11/12/2025

– 11/12/2025 Jules e Jim: Uma Mulher para Dois – 11/12/2025

– 11/12/2025 Antoine e Colette – 11/12/2025

– 11/12/2025 A Baía dos Anjos – 11/12/2025

– 11/12/2025 Paris nos Pertence – 11/12/2025

– 11/12/2025 Quanto Mais Quente Melhor – 12/12/2025

– 12/12/2025 Se Meu Apartamento Falasse – 12/12/2025

– 12/12/2025 Semente do Mal – 12/12/2025

– 12/12/2025 The Mastermind – 12/12/2025

– 12/12/2025 The Cathedral – 12/12/2025

– 12/12/2025 Corra! – 15/12/2025

– 15/12/2025 Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – 15/12/2025

– 15/12/2025 Os Anos Novos: Episódio 4 – 17/12/2025

– 17/12/2025 Columbus – 20/12/2025

– 20/12/2025 Os Anos Novos: Episódio 5 – 24/12/2025

– 24/12/2025 Preciosa: Uma História de Esperança – 24/12/2025

– 24/12/2025 A Meia-Irmã Feia – 26/12/2025

– 26/12/2025 A Menina Santa – 29/12/2025

– 29/12/2025 Alicia en el País de las Maravillas – 30/12/2025

– 30/12/2025 Os Anos Novos: Episódio 6 – 31/12/2025

– 31/12/2025 O Pântano – 31/12/2025

– 31/12/2025 Queen & Slim – 31/12/2025

Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.