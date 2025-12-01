Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Lançamentos do Mubi em dezembro de 2025: veja os filmes e as séries

Entre os destaques estão 'The Mastermind', 'Bottoms', de Emma Seligman, e a Sessão Tripla com títulos de Billy Winder

Mubi: o que entra no catálogo em dezembro de 2025 (Divulgação)

Mubi: o que entra no catálogo em dezembro de 2025 (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 19h49.

Tudo sobreStreaming
Saiba mais

Dezembro de 2025 na Mubi chega repleto de estreias exclusivas, coleções especiais e homenagens a grandes nomes do cinema. O mês destaca temas como irmandade feminina, os fundamentos da Nouvelle Vague e uma sessão tripla dedicada ao gênio Billy Wilder.

Entre os destaques estão Bottoms, de Emma Seligman, e a coleção Mais Fortes Juntas: Histórias de Irmandade, que apresenta obras que exploram cumplicidade, solidariedade e resistência feminina. Já a curadoria Nouvelle Vague: Onde Tudo Começou revisita clássicos de Agnès Varda, François Truffaut, Jacques Demy e Jacques Rivette.

A plataforma também celebra o trabalho de Billy Wilder com a coleção Sessão Tripla, reunindo títulos como Se Meu Apartamento Falasse e Quanto Mais Quente Melhor. Nas estreias exclusivas, The Mastermind, de Kelly Reichardt, e A Meia-Irmã Feia, de Emilie Blichfeldt, chegam ao catálogo, assim como a série Os Anos Novos, nova produção de Rodrigo Sorogoyen.

Confira abaixo o calendário completo dos lançamentos de dezembro:

O que estreia no Mubi em dezembro de 2025?

Filmes e séries que estreiam no Mubi em dezembro de 2025

  • Trama Fantasma – 01/12/2025
  • Bottoms – 01/12/2025
  • Entre Mulheres – 01/12/2025
  • Ficção Americana – 01/12/2025
  • Palavras ao Vento – 01/12/2025
  • Os Anos Novos: Episódio 1 – 03/12/2025
  • Os Anos Novos: Episódio 2 – 03/12/2025
  • Unrelated – 04/12/2025
  • Archipelago – 04/12/2025
  • Exibição – 04/12/2025
  • AliEN0089 – 05/12/2025
  • Thelma e Louise – 05/12/2025
  • A Dessert for Constance – 07/12/2025
  • Os Anos Novos: Episódio 3 – 10/12/2025
  • Cléo das 5 às 7 – 11/12/2025
  • As Duas Faces da Felicidade – 11/12/2025
  • Os Incompreendidos – 11/12/2025
  • Jules e Jim: Uma Mulher para Dois – 11/12/2025
  • Antoine e Colette – 11/12/2025
  • A Baía dos Anjos – 11/12/2025
  • Paris nos Pertence – 11/12/2025
  • Quanto Mais Quente Melhor – 12/12/2025
  • Se Meu Apartamento Falasse – 12/12/2025
  • Semente do Mal – 12/12/2025
  • The Mastermind – 12/12/2025
  • The Cathedral – 12/12/2025
  • Corra! – 15/12/2025
  • Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – 15/12/2025
  • Os Anos Novos: Episódio 4 – 17/12/2025
  • Columbus – 20/12/2025
  • Os Anos Novos: Episódio 5 – 24/12/2025
  • Preciosa: Uma História de Esperança – 24/12/2025
  • A Meia-Irmã Feia – 26/12/2025
  • A Menina Santa – 29/12/2025
  • Alicia en el País de las Maravillas – 30/12/2025
  • Os Anos Novos: Episódio 6 – 31/12/2025
  • O Pântano – 31/12/2025
  • Queen & Slim – 31/12/2025

Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.

Acompanhe tudo sobre:StreamingFilmes

Mais de Casual

Jafar Panahi, vencedor da Palma de Ouro em Cannes, é preso novamente no Irã

Voo mais longo do mundo terá 22h e por do sol duplo; veja fotos

O estaleiro que se juntou à Porsche e quer produzir mil barcos ao ano

Lançamentos da Apple TV em dezembro de 2025: veja os filmes e as séries

Mais na Exame

Brasil

Quanto vai custar a CNH com o fim da obrigatoriedade da autoescola?

Esporte

McLaren admite erro que ajudou Verstappen na briga pelo título

Carreira

‘É um delírio achar que fazer tudo ao mesmo tempo é produtividade’, diz Izabella Camargo

Mercados

Americanas: ex-CEO do Grupo Dia assume como CFO no lugar de Camille Faria