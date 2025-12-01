Lançamentos do Mubi em dezembro de 2025: veja os filmes e as séries

Mubi: o que entra no catálogo em dezembro de 2025 (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 19h49.
Dezembro de 2025 na Mubi chega repleto de estreias exclusivas, coleções especiais e homenagens a grandes nomes do cinema. O mês destaca temas como irmandade feminina, os fundamentos da Nouvelle Vague e uma sessão tripla dedicada ao gênio Billy Wilder.
Entre os destaques estão Bottoms, de Emma Seligman, e a coleção Mais Fortes Juntas: Histórias de Irmandade, que apresenta obras que exploram cumplicidade, solidariedade e resistência feminina. Já a curadoria Nouvelle Vague: Onde Tudo Começou revisita clássicos de Agnès Varda, François Truffaut, Jacques Demy e Jacques Rivette.
A plataforma também celebra o trabalho de Billy Wilder com a coleção Sessão Tripla, reunindo títulos como Se Meu Apartamento Falasse e Quanto Mais Quente Melhor. Nas estreias exclusivas, The Mastermind, de Kelly Reichardt, e A Meia-Irmã Feia, de Emilie Blichfeldt, chegam ao catálogo, assim como a série Os Anos Novos, nova produção de Rodrigo Sorogoyen.
Confira abaixo o calendário completo dos lançamentos de dezembro:
