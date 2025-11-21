‘Wicked 2’ estreia com aprovação menor que o 1º filme e divide críticos

"Wicked: Parte 2" chegou aos cinemas na última quinta-feira, 20, e não agradou parte do público. O filme estreou com 74% de aprovação no Rotten Tomatoes, site que realiza uma média entre as críticas publicadas na internet. Um dia depois da estreia, a nota já caiu para 70%, enquanto a produção inicial conta com 88% de aprovação e foi nomeada em múltiplas categorias do Oscar 2025.

Apesar de a aprovação da crítica ter caído quase 20 pontos percentuais em relação ao primeiro longa, "Wicked: Parte 2", ou "Wicked: For Good" no título original, arrecadou US$ 30,8 milhões na pré-estreia dos Estados Unidos e do Canadá, a maior bilheteria de pré-abertura do ano segundo a Variety.

Wicked: a história não contada das bruxas de Oz

Wicked é um prelúdio de o Mágico de Oz e conta a história das bruxas de Oz antes da chegada de Dorothy na Cidade das Esmeraldas. Antes de se tornar um musical de Hollywood, a trama era uma das peças de maior sucesso da Broadway inspirada no livro "Wicked: A História Não Contada das Bruxas de Oz".

Cynthia Erivo interpreta Elphaba, uma jovem de pele verde e rejeitada pela sociedade antes de se tornar a Bruxa Má do Oeste. Já Ariana Grande da vida à Glinda, e rica e popular Bruxa Boa do Norte. O primeiro filme mostra a jornada de Elphaba e Glinda na Universidade de Shiz, onde elas aprendem a superar suas diferenças e se tornam melhores amigas.

O diretor Jon M. Chu continua o segundo filme exatamente onde o primeiro acabou: quando Elphaba desmascara o Mágico de Oz como um charlatão e foge da Cidade das Esmeraldas sozinha, mas agora como a Bruxa Má do Oeste, supostamente representando todo o mal.

Enquanto isso, Glinda, a imagem do bem, fica ao lado da farsa do Mágico na caçada por Elphaba. É na segunda parte em que Dorothy e seus companheiros Espantalho, Homem de Lata e Leão Covarde aparecem pela estrada de tijolos amarelos, mas, dessa vez, pelo ponto de vista das bruxas.

Crítica aclama Ariana Grande

Mesmo com a taxa de aprovação menor do que o esperado, sites de crítica especializada discordam do Rotten Tomatoes. O Hollywood Reporter destaca a atuação de Grande como o ponto alto da sequência. O título da crítica do site é "Cynthia Erivo continua uma estrela, mas uma radiante Ariana Grande assume o protagonismo na continuação da maratona musical de Jon M. Chu". A revista afirma que a continuação não vai decepcionar os milhões de fãs da franquia ao redor do mundo.

Um ponto em comum citado pelas críticas é a criação de duas novas músicas para o "Wicked: Parte 2" que não estão no musical no teatro. “The Girl in the Bubble” é o novo solo de Glinda e “No Place Like Home", de Elphaba. Os críticos concordam que não são músicas tão boas quanto as originais, mas, segundo a Variety, resolvem uma reclamação comum do segundo ato do musical nos teatros ao dar mais espaço para as personagens principais juntas.

"A canção de Glinda proporciona um acesso íntimo a um momento de crise pessoal, enquanto ela faz uma análise honesta de suas prioridades e privilégios, buscando encontrar sua bússola moral. Grande a preenche com tanta emoção que humaniza e enriquece a personagem e, por extensão, todo o filme", escreve a Variety.

O portal também fala sobre o intenso uso de efeitos visuais computadorizados durante o filme: "as emoções são reais; todo o resto é mágica cinematográfica, representando o ponto em que nos encontramos agora — no ápice da artificialidade — para o bem ou para o mal."

Veja o trailer de 'Wicked - Parte 2'