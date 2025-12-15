'Zootopia 2' é a maior bilheteria hollywoodiana de 2025 com US$ 1,13 bi

Zootopia 2: filme se torna a segunda maior bilheteria do ano (Reprodução/Disney)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15h02.
Zootopia 2, da Disney, se tornou a maior bilheteria de 2025 para Hollywood. Em 20 dias, o filme já faturou US$ 1,13 bilhão no mundo todo e superou a versão live action de Lilo & Stitch.
Na última sexta-feira, 12, o longa ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em apenas 17 dias. A produção já é a sétima maior animação da história, superando o Zootopia original, de 2016, e Moana 2, lançado no ano passado.
A arrecadação fora dos Estados Unidos chegou a US$ 877 milhões. O sucesso é ainda maior na China, que responde por US$ 502 milhões desse total, consolidando Zootopia 2 como a segunda maior bilheteria de um filme da Motion Picture Association (MPA) no país, atrás apenas de Vingadores: Ultimato.
Apesar de todo esse sucesso, a animação da Disney ainda não é o maior filme do ano globalmente. O feito apenas será alcançado se ultrapassar o US$ 1,9 bilhão que a animação chinesa Ne Zha 2 conquistou.
Com essa bilheteria, Ne Zha 2 superou Divertida Mente 2, que havia arrecadado US$ 1,66 bilhão, e se tornou a maior animação de todos os tempos.
A maior parte desse valor veio da própria China, onde o longa foi exibido em cerca de 80 mil telas. O desempenho transformou o título no filme de maior bilheteria já registrada em um único território, superando Star Wars: O Despertar da Força.
“O filme virou um teste de patriotismo”, afirmou Stanley Rosen, professor da Universidade do Sul da Califórnia, em entrevista à Variety. Segundo ele, o sucesso está ligado a uma combinação de recepção crítica positiva, lançamento durante o Ano Novo Lunar e um forte sentimento nacionalista.
Apesar do domínio atual das animações, a liderança anual ainda pode ser de um clássico blockbuster.
Avatar: Fogo e Cinzas, novo filme da franquia dirigida por James Cameron, estreia nesta sexta-feira, 19, e é visto como um forte candidato ao topo. Os filmes anteriores da saga dos gigantes azuis ultrapassaram a marca de US$ 2 bilhões, de acordo com a Variety.
Com essa data de estreia, boa parte da arrecadação pode ficar para 2026, o que tiraria o longa de Cameron do ranking de 2025.
A Disney é responsável por duas das cinco maiores bilheterias do ano, com Zootopia 2 e Lilo e Stich. Além deles e de Ne Zha 2, o topo da lista também é ocupado por Minecraft, da Warner Bros, e Jurassic World: Recomeço, da Universal.
A tabela abaixo mostra as 15 maiores bilheterias de 2025 no mundo, segundo dados da Box Office Mojo, parte do IMDB.
|Ranking
|Filme
|Bilheteria Mundial
|Bilheteria EUA
|% EUA
|Bilheteria Internacional
|% Internacional
|1
|Ne Zha 2
|US$ 1.902.323.300
|US$ 23.308.176
|1,2%
|US$ 1.879.015.124
|98,8%
|2
|Zootopia 2
|US$ 1.136.670.004
|US$ 258.970.004
|22,8%
|US$ 877.700.000
|77,2%
|3
|Lilo & Stitch
|US$ 1.038.017.312
|US$ 423.778.855
|40,8%
|US$ 614.238.457
|59,2%
|4
|Um Filme Minecraft
|US$ 958.149.195
|US$ 423.949.195
|44,2%
|US$ 534.200.000
|55,8%
|5
|Jurassic World: Renascimento
|US$ 868.913.961
|US$ 339.640.400
|39,1%
|US$ 529.273.561
|60,9%
|6
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito
|US$ 664.263.013
|US$ 134.365.976
|20,2%
|US$ 529.897.037
|79,8%
|7
|Como Treinar o Seu Dragão
|US$ 636.266.271
|US$ 262.958.100
|41,3%
|US$ 373.308.171
|58,7%
|8
|F1: O Filme
|US$ 631.527.111
|US$ 189.527.111
|30%
|US$ 442.000.000
|70%
|9
|Superman
|US$ 616.784.465
|US$ 354.184.465
|57,4%
|US$ 262.600.000
|42,6%
|10
|Missão: Impossível – O Acerto Final
|US$ 598.767.057
|US$ 197.413.515
|33%
|US$ 401.353.542
|67%
|11
|Quarteto Fantástico: Primeiros Passos
|US$ 521.858.728
|US$ 274.286.610
|52,6%
|US$ 247.572.118
|47,4%
|12
|Invocação do Mal: Últimos Ritos
|US$ 494.553.512
|US$ 177.753.512
|35,9%
|US$ 316.800.000
|64,1%
|13
|Wicked: Para Sempre
|US$ 467.962.295
|US$ 312.145.295
|66,7%
|US$ 155.817.000
|33,3%
|14
|Capitão América: Um Novo Mundo
|US$ 415.101.577
|US$ 200.500.001
|48,3%
|US$ 214.601.576
|51,7%
|15
|Thunderbolts*
|US$ 382.436.917
|US$ 190.274.328
|49,8%
|US$ 192.162.589
|50,2%
A Disney aposta que o lançamento do novo Avatar deve encerrar o ano em alta.