'Zootopia 2' é a maior bilheteria hollywoodiana de 2025 com US$ 1,13 bi

Zootopia 2, da Disney, se tornou a maior bilheteria de 2025 para Hollywood. Em 20 dias, o filme já faturou US$ 1,13 bilhão no mundo todo e superou a versão live action de Lilo & Stitch.

Na última sexta-feira, 12, o longa ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em apenas 17 dias. A produção já é a sétima maior animação da história, superando o Zootopia original, de 2016, e Moana 2, lançado no ano passado.

A arrecadação fora dos Estados Unidos chegou a US$ 877 milhões. O sucesso é ainda maior na China, que responde por US$ 502 milhões desse total, consolidando Zootopia 2 como a segunda maior bilheteria de um filme da Motion Picture Association (MPA) no país, atrás apenas de Vingadores: Ultimato.

Apesar de todo esse sucesso, a animação da Disney ainda não é o maior filme do ano globalmente. O feito apenas será alcançado se ultrapassar o US$ 1,9 bilhão que a animação chinesa Ne Zha 2 conquistou.

'Ne Zha 2' é maior animação de tod0s os tempos

Com essa bilheteria, Ne Zha 2 superou Divertida Mente 2, que havia arrecadado US$ 1,66 bilhão, e se tornou a maior animação de todos os tempos.

A maior parte desse valor veio da própria China, onde o longa foi exibido em cerca de 80 mil telas. O desempenho transformou o título no filme de maior bilheteria já registrada em um único território, superando Star Wars: O Despertar da Força.

“O filme virou um teste de patriotismo”, afirmou Stanley Rosen, professor da Universidade do Sul da Califórnia, em entrevista à Variety. Segundo ele, o sucesso está ligado a uma combinação de recepção crítica positiva, lançamento durante o Ano Novo Lunar e um forte sentimento nacionalista.

Avatar 3 pode se tornar a maior bilheteria do ano

Apesar do domínio atual das animações, a liderança anual ainda pode ser de um clássico blockbuster.

Avatar: Fogo e Cinzas, novo filme da franquia dirigida por James Cameron, estreia nesta sexta-feira, 19, e é visto como um forte candidato ao topo. Os filmes anteriores da saga dos gigantes azuis ultrapassaram a marca de US$ 2 bilhões, de acordo com a Variety.

Com essa data de estreia, boa parte da arrecadação pode ficar para 2026, o que tiraria o longa de Cameron do ranking de 2025.

Disney domina o ranking

A Disney é responsável por duas das cinco maiores bilheterias do ano, com Zootopia 2 e Lilo e Stich. Além deles e de Ne Zha 2, o topo da lista também é ocupado por Minecraft, da Warner Bros, e Jurassic World: Recomeço, da Universal.

A tabela abaixo mostra as 15 maiores bilheterias de 2025 no mundo, segundo dados da Box Office Mojo, parte do IMDB.

Ranking Filme Bilheteria Mundial Bilheteria EUA % EUA Bilheteria Internacional % Internacional 1 Ne Zha 2 US$ 1.902.323.300 US$ 23.308.176 1,2% US$ 1.879.015.124 98,8% 2 Zootopia 2 US$ 1.136.670.004 US$ 258.970.004 22,8% US$ 877.700.000 77,2% 3 Lilo & Stitch US$ 1.038.017.312 US$ 423.778.855 40,8% US$ 614.238.457 59,2% 4 Um Filme Minecraft US$ 958.149.195 US$ 423.949.195 44,2% US$ 534.200.000 55,8% 5 Jurassic World: Renascimento US$ 868.913.961 US$ 339.640.400 39,1% US$ 529.273.561 60,9% 6 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito US$ 664.263.013 US$ 134.365.976 20,2% US$ 529.897.037 79,8% 7 Como Treinar o Seu Dragão US$ 636.266.271 US$ 262.958.100 41,3% US$ 373.308.171 58,7% 8 F1: O Filme US$ 631.527.111 US$ 189.527.111 30% US$ 442.000.000 70% 9 Superman US$ 616.784.465 US$ 354.184.465 57,4% US$ 262.600.000 42,6% 10 Missão: Impossível – O Acerto Final US$ 598.767.057 US$ 197.413.515 33% US$ 401.353.542 67% 11 Quarteto Fantástico: Primeiros Passos US$ 521.858.728 US$ 274.286.610 52,6% US$ 247.572.118 47,4% 12 Invocação do Mal: Últimos Ritos US$ 494.553.512 US$ 177.753.512 35,9% US$ 316.800.000 64,1% 13 Wicked: Para Sempre US$ 467.962.295 US$ 312.145.295 66,7% US$ 155.817.000 33,3% 14 Capitão América: Um Novo Mundo US$ 415.101.577 US$ 200.500.001 48,3% US$ 214.601.576 51,7% 15 Thunderbolts* US$ 382.436.917 US$ 190.274.328 49,8% US$ 192.162.589 50,2%

A Disney aposta que o lançamento do novo Avatar deve encerrar o ano em alta.