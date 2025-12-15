Pop

'Zootopia 2' é a maior bilheteria hollywoodiana de 2025 com US$ 1,13 bi

O filme da Disney ainda não superou a bilheteria da animação chinesa 'Ne Zha 2', mas superou o live action e 'Lilo & Stitch'

Zootopia 2: filme se torna a segunda maior bilheteria do ano (Reprodução/Disney)

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15h02.

Zootopia 2, da Disney, se tornou a maior bilheteria de 2025 para Hollywood. Em 20 dias, o filme já faturou US$ 1,13 bilhão no mundo todo e superou a versão live action de Lilo & Stitch.

Na última sexta-feira, 12, o longa ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em apenas 17 dias. A produção já é a sétima maior animação da história, superando o Zootopia original, de 2016, e Moana 2, lançado no ano passado.

A arrecadação fora dos Estados Unidos chegou a US$ 877 milhões. O sucesso é ainda maior na China, que responde por US$ 502 milhões desse total, consolidando Zootopia 2 como a segunda maior bilheteria de um filme da Motion Picture Association (MPA) no país, atrás apenas de Vingadores: Ultimato.

Apesar de todo esse sucesso, a animação da Disney ainda não é o maior filme do ano globalmente. O feito apenas será alcançado se ultrapassar o US$ 1,9 bilhão que a animação chinesa Ne Zha 2 conquistou.

'Ne Zha 2' é maior animação de tod0s os tempos

Com essa bilheteria, Ne Zha 2 superou Divertida Mente 2, que havia arrecadado US$ 1,66 bilhão, e se tornou a maior animação de todos os tempos.

A maior parte desse valor veio da própria China, onde o longa foi exibido em cerca de 80 mil telas. O desempenho transformou o título no filme de maior bilheteria já registrada em um único território, superando Star Wars: O Despertar da Força.

“O filme virou um teste de patriotismo”, afirmou Stanley Rosen, professor da Universidade do Sul da Califórnia, em entrevista à Variety. Segundo ele, o sucesso está ligado a uma combinação de recepção crítica positiva, lançamento durante o Ano Novo Lunar e um forte sentimento nacionalista.

Avatar 3 pode se tornar a maior bilheteria do ano

Apesar do domínio atual das animações, a liderança anual ainda pode ser de um clássico blockbuster.

Avatar: Fogo e Cinzas, novo filme da franquia dirigida por James Cameron, estreia nesta sexta-feira, 19, e é visto como um forte candidato ao topo. Os filmes anteriores da saga dos gigantes azuis ultrapassaram a marca de US$ 2 bilhões, de acordo com a Variety.

Com essa data de estreia, boa parte da arrecadação pode ficar para 2026, o que tiraria o longa de Cameron do ranking de 2025.

Disney domina o ranking

A Disney é responsável por duas das cinco maiores bilheterias do ano, com Zootopia 2 Lilo e Stich. Além deles e de Ne Zha 2, o topo da lista também é ocupado por Minecraft, da Warner Bros, e Jurassic World: Recomeço, da Universal.

A tabela abaixo mostra as 15 maiores bilheterias de 2025 no mundo, segundo dados da Box Office Mojo, parte do IMDB.

RankingFilmeBilheteria MundialBilheteria EUA% EUABilheteria Internacional% Internacional
1Ne Zha 2US$ 1.902.323.300US$ 23.308.1761,2%US$ 1.879.015.12498,8%
2Zootopia 2US$ 1.136.670.004US$ 258.970.00422,8%US$ 877.700.00077,2%
3Lilo & StitchUS$ 1.038.017.312US$ 423.778.85540,8%US$ 614.238.45759,2%
4Um Filme MinecraftUS$ 958.149.195US$ 423.949.19544,2%US$ 534.200.00055,8%
5Jurassic World: RenascimentoUS$ 868.913.961US$ 339.640.40039,1%US$ 529.273.56160,9%
6Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo InfinitoUS$ 664.263.013US$ 134.365.97620,2%US$ 529.897.03779,8%
7Como Treinar o Seu DragãoUS$ 636.266.271US$ 262.958.10041,3%US$ 373.308.17158,7%
8F1: O FilmeUS$ 631.527.111US$ 189.527.11130%US$ 442.000.00070%
9SupermanUS$ 616.784.465US$ 354.184.46557,4%US$ 262.600.00042,6%
10Missão: Impossível – O Acerto FinalUS$ 598.767.057US$ 197.413.51533%US$ 401.353.54267%
11Quarteto Fantástico: Primeiros PassosUS$ 521.858.728US$ 274.286.61052,6%US$ 247.572.11847,4%
12Invocação do Mal: Últimos RitosUS$ 494.553.512US$ 177.753.51235,9%US$ 316.800.00064,1%
13Wicked: Para SempreUS$ 467.962.295US$ 312.145.29566,7%US$ 155.817.00033,3%
14Capitão América: Um Novo MundoUS$ 415.101.577US$ 200.500.00148,3%US$ 214.601.57651,7%
15Thunderbolts*US$ 382.436.917US$ 190.274.32849,8%US$ 192.162.58950,2%

A Disney aposta que o lançamento do novo Avatar deve encerrar o ano em alta.

