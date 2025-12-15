Avatar 3: tudo o que você precisa saber antes de ver o novo filme

"Avatar: Fogo e Cinzas" chega aos cinemas na próxima quinta-feira, 18. Esse é o terceiro filme da franquia que James Cameron começou em 2009 e teve sua sequência em 2022 com "Avatar: O Caminho da Água".

O primeiro filme fez quase US$ 3 bilhões (R$ 16,2 bilhões) nas bilheterias pelo mundo. Já o segundo arrecadou US$ 2,3 bilhões (R$ 12,42 bilhões). Esses resultados contribuíram bastante para Cameron construir um patrimônio de US$ 1,1 bilhão.

Sobre o que é 'Avatar: Fogo e Cinzas'?

No terceiro filme, o diretor expande o universo de Pandora em cerca de três horas e 20 minutos ao apresentar o Povo Das Cinzas, que vive sob um vulcão. Diferente da produção anterior, que o público consegue compreender sem ter necessariamente assistido ao original, Avatar 3 exige que o expectador conheça as narrativas anteriores, uma vez que o novo longa desenvolve pontas que ficaram soltas.

Os personagens principais Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña), continuam a luta para manter a família unida em um mundo ameaçado pelos humanos, que os Na'vi chamam de "povo do céu".

Enquanto isso, o Povo das Cinzas traz personagens inéditos, como Varang (Oona Chaplin, neta de Charles Chaplin). Ela é a líder do novo grupo e se une aos humanos para derrotar Sully, que agora enfrenta uma batalha dupla.

