Billie Eilish anuncia filme 3D com James Cameron; veja data de lançamento

Filme foi co-dirigido por Billie Eilish e James Cameron durante turnê encerrada em San Francisco

Billie Eilish: cantora anunciou filme em 3D com James Cameron (Instagram/Reprodução)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 09h13.

Última atualização em 24 de novembro de 2025 às 09h18.

A cantora Billie Eilish anunciou no domingo, 23, que seu novo filme-concerto em 3D, em parceria com o cineasta James Cameron, conhecido por dirigir Avatar e Titanic, chegará às salas de cinema em 20 de março de 2026. A data, por enquanto, vale só para os Estados Unidos.

A produção, feita em parceria com os estúdios Paramount, Lightstorm Entertainment, Darkroom Records e Interscope Films, foi anunciada durante o encerramento da turnê Hit Me Hard and Soft, em San Francisco. Billie também participou da direção do longa.

Durante apresentações em Manchester, em 2024, a artista indicou que usaria a mesma roupa por vários dias para facilitar as gravações em 3D, sem dar mais detalhes na época. A iniciativa foi parte de um projeto conjunto com Cameron que incluía registro especial de quatro shows consecutivos.

O longa marca mais uma incursão da cantora no audiovisual.

Os trabalhos anteriores de Eilish incluem o documentário The World’s a Little Blurry, lançado em 2021, e o filme musical Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles.

