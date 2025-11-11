'Vingadores: Apocalipse' pode ganhar trailer em 2025; veja o que se sabe

A Marvel pretende dar uma surpresa para os fãs de super-heróis. 'Vingadores: Apocalipse', previsto para ser lançado em dezembro de 2026, pode ganhar o primeiro trailer ainda este ano. Segundo o site norte-americano Collider, as primeiras imagens do filme serão exibidas nos cinemas junto das sessões de 'Avatar: Fogo e Cinzas', a partir de 18 de dezembro de 2025. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente pela Disney.

O trailer deve ser mostrado exclusivamente nas salas de cinema, antes de 'Avatar', do diretor James Cameron, para depois chegar ao online. O filme já passou por mudanças de data. Originalmente previsto para maio, foi deslocado para 17 de dezembro de 2026, em meio aos ajustes de cronograma após as greves em Hollywood.

Segundo a imprensa americana, a decisão de adiantar o lançamento do trailer junto a outro blockbuster da Disney vem de uma necessidade da Marvel de reativar o interesse do público em uma narrativa de longo prazo e de posicionar 'Vingadores: Apocalipse' como o próximo evento cultural do mesmo porte que 'Guerra Infinita' e 'Ultimato'.

O que se sabe até agora?

'Vingadores: Apocalipse' é a maior aposta da produtora e marca o retorno de Robert Downey Jr. ao MCU (Universo Cinematográfico da Marvel), mas em um novo papel. Em vez de Tony Stark, o ator interpreta Victor Von Doom/Doutor Destino, agora tratado como o grande vilão da Saga do Multiverso. O anúncio ocorreu em julho de 2024 durante a Comic Con de San Diego e gerou uma grande repercussão entre o público.

A história deve se passar 14 meses depois dos eventos de 'Thunderbolts*' (2025). Nessa cronologia, Vingadores, Wakanda, Quarteto Fantástico, 'Novos Vingadores' e os X-Men devem se unir para enfrentar o Doutor Destino em uma crise de escala multiversal. O longa deve abrir a reta final da Saga do Multiverso, que se encerra em dezembro de 2027 com 'Vingadores: Guerras Secretas'.

O filme também marca o retorno dos irmãos Russo na direção da franquia. Channing Tatum, um dos novos nomes anunciados pela Marvel, já descreveu o projeto como “o maior filme” da década.