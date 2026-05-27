Diretora fala sobre YouTube e criatividade na era da IA: ‘A música está no centro da revolução’

Sandra Jimenez ocupa uma posição estratégica em um dos mercados mais dinâmicos da economia criativa. Diretora Regional de Música do YouTube para América Latina e o mercado latino nos EUA, ela atua há 13 anos na plataforma e acompanha de perto a transformação da indústria musical em um ambiente cada vez mais digital, multiplataforma e global.

“Eu trabalho no YouTube há 13 anos e cuido do desenvolvimento das parcerias de música na plataforma para mercado Latino”, resume Sandra, ao falar sobre sua atuação na companhia.

Com mais de 25 anos de experiência em negócios digitais, interatividade, e-commerce, conteúdo para celular, licenciamento, marketing digital e desenvolvimento de novos negócios, Sandra construiu uma trajetória na intersecção entre tecnologia, mídia e cultura.

Antes do YouTube, passou por empresas como MTV Brasil e Grupo Abril, onde liderou projetos digitais em momentos decisivos da internet, da TV interativa e do consumo de conteúdo em múltiplas telas.

Hoje, sua atuação está diretamente ligada ao crescimento da música latina no ambiente digital, ao fortalecimento de artistas e autores, à conexão com fãs e ao uso responsável de novas tecnologias, incluindo inteligência artificial.

A música como negócio, cultura e tecnologia

Para Sandra, o YouTube não é apenas uma plataforma onde a música é consumida — é também um espaço onde artistas, criadores e fãs constroem carreiras sólidas, comunidades, narrativas e novos modelos de negócio.

Em publicação sobre as prioridades do YouTube, ela destacou que a plataforma está em um momento de inflexão, no qual “as fronteiras entre criatividade e tecnologia se dissolvem”.

“A música está no centro dessa revolução”, afirmou.

Em um mercado em que lançamentos musicais se espalham por vídeos longos, Shorts, transmissões ao vivo, bastidores, entrevistas, reações e conteúdos de fãs, a descoberta musical deixou de acontecer em um único formato.

A música passou a viver em múltiplas telas e em diferentes jornadas de consumo. O fã pode conhecer um artista em um vídeo curto, aprofundar a relação em um videoclipe, assistir a um show gravado, acompanhar entrevistas e consumir conteúdos relacionados sem sair da plataforma.

Para Sandra, esse movimento reforça o papel do YouTube como um ambiente de comunidade e conexão. “O YouTube é o epicentro da cultura”, escreveu a executiva, ao comentar o futuro da plataforma.

É nesse ambiente que Sandra atua: conectando artistas, gravadoras, distribuidoras, autores, parceiros e tecnologia para ampliar o alcance da música latino-americana para além de qualquer fronteira. "O YouTube é o maior palco do mundo", reafirmou em uma de suas últimas palestras.

Sandra Jimenez, Diretora Regional de Música do YouTube para América Latina e US Latin.

Liderar em um mercado que muda o tempo todo

A trajetória de Sandra foi construída em setores marcados por transição permanente. Na MTV Brasil, participou de projetos digitais, interatividade em TV, conteúdos para celular, rádio online, com a Usina do Som, e transmissões ao vivo pela internet. No Grupo Abril, liderou frentes de e-commerce, CRM e marketing digital.

No YouTube, passou a atuar em um dos pontos mais sensíveis da economia criativa: a relação entre tecnologia, artistas, direitos, plataformas e modelos de monetização.

Esse percurso exige uma liderança capaz de ler o mercado, antecipar movimentos e tomar decisões em ambientes ambíguos. E é justamente nesse ponto que a formação em conselho ganha relevância.

A própria rotina de Sandra revela uma busca constante por repertório. “Eu leio muito. Muito, muito, muito”, às vezes tenho 3 livros em andamento, diz. Entre os temas que acompanham este comportamento estão: mudança, ética, inteligência artificial, feedback e liderança. Os podcasts também fazem parte da rotina diária, "Há um leque de opções disponíveis no YouTube que ajudam a se atualizar logo no início do seu dia", diz

Por que o ABP-W entrou na jornada?

O ABP-W, Advanced Boardroom Program for Women, da Saint Paul, é voltado ao desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais para conselheiras e futuras conselheiras. O programa aborda temas como governança corporativa, estratégia, performance, criação de valor, gestão de riscos, ética, transformação digital, organizações data-driven e inteligência artificial.

Para uma executiva que atua em uma indústria marcada por tecnologia, inovação e mudanças de comportamento, esse repertório ajuda a ampliar a leitura sobre negócios, riscos e decisões coletivas.

No caso de Sandra, a formação se conecta a uma trajetória que já envolve atuação estratégica, negociação com parceiros, desenvolvimento de novos modelos digitais e participação em discussões sobre o futuro da música e do entretenimento.

A executiva também cita a importância de buscar referências fora do universo corporativo tradicional.

" A excelência na liderança estratégica exige a integração deliberada de múltiplas perspectivas e uma visão sistêmica para além do escopo convencional ”“A excelência na liderança estratégica exige a integração deliberada de múltiplas perspectivas e uma visão sistêmica para além do escopo convencional " Sandra Jimenez, Diretora Regional de Música do YouTube para América Latina e US Latin.

Governança para além dos números

A atuação em conselhos exige mais do que conhecimento técnico. Exige capacidade de escuta, visão sistêmica, leitura de contexto e contribuição em decisões colegiadas.

Essa lógica conversa com a própria dinâmica da indústria musical. Plataformas, artistas, gravadoras, editoras, criadores e fãs fazem parte de um ecossistema em que as decisões raramente são isoladas.

Em um ambiente como esse, governança significa equilibrar inovação, proteção, sustentabilidade econômica e responsabilidade. A tecnologia pode ampliar oportunidades, otimizar processos, mas também traz dilemas sobre direitos autorais, , inteligência artificial, transparência e preservação da criação humana.

O futuro da música passa por pessoas

A trajetória de Sandra Jimenez mostra que liderar na economia criativa exige mais do que acompanhar tendências. Exige repertório, governança, sensibilidade cultural e capacidade de conectar interesses diversos.

O ABP-W entra nessa jornada como uma formação que amplia o olhar para decisões de alto nível, especialmente em um mercado em que tecnologia, criatividade e responsabilidade caminham juntas.

No centro desse movimento, continuam as pessoas: artistas que criam, fãs que se conectam, equipes que estruturam negócios e líderes que precisam decidir em meio à transformação.

A tecnologia pode acelerar processos e abrir novas possibilidades. Mas a força da música ainda está naquilo que ela provoca: pertencimento, memória, emoção e identidade.