Animação chinesa 'Ne Zha 2' é um dos maiores sucessos de bilheteira mundial

O filme de animação chinês "Ne Zha 2" encerrou oficialmente sua exibição neste domingo, 30, após permanecer em cartaz por 153 dias. A informação foi divulgada pelo portal IT Home.

Durante esse período, o longa teve sua exibição prorrogada quatro vezes, conquistando um feito notável. Com isso, ele alcançou a quinta posição entre as maiores bilheteiras da história do cinema mundial, solidificando o sucesso da franquia baseada em personagens da mitologia chinesa.

Trajetória do herói e o impacto nas bilheteiras

Lançado em 2024 como continuação direta de "Ne Zha" (2019), o filme dá sequência à jornada do jovem herói nascido com um destino trágico, mas que desafia os céus para mudar seu futuro.

A produção mistura elementos tradicionais com uma narrativa moderna e efeitos visuais avançados, fator que ampliou sua recepção entre o público jovem e impulsionou seu desempenho nas salas de cinema.

Recordes no mercado global e crescimento da animação chinesa

Segundo dados mais recentes, a bilheteira global acumulada de "Ne Zha 2" atingiu RMB 15,91 bilhões, sendo RMB 401 milhões oriundos do mercado internacional.

O filme não apenas quebrou diversos recordes no cinema chinês, mas também refletiu a crescente força da animação nacional no mercado global, tanto em receita quanto em permanência nas salas.

Avanço das animações chinesas no mercado internacional

"Ne Zha 2" é mais um exemplo do avanço das animações produzidas na China. O sucesso do filme destaca o potencial crescente da indústria, que agora se posiciona como uma das mais fortes no cenário global de cinema de animação.