Shrek, Ne Zha 2, Divertida Mente e O Rei Leão: as 25 maiores bilheterias globais em animação

Estreou no Brasil, no último final de semana, a animação chinesa "Ne Zha 2: O Renascer Da Alma", sucesso de bilheteria global. Além de ocupar o posto de maior arrecadação do mundo de 2025, o filme também desbancou "Divertida Mente 2" como a maior bilheteria de uma animação da história do cinema.

Só na China, o "Ne Zha 2" arrecadou US$ 1,8 bilhão. Até o momento, de acordo com dados do site Box Office Mojo, o longa animado acumula bilheteria global de US$ 2,15 bilhões.

No Brasil, o filme estreou na décima posição do ranking de bilheteria da Comscore, com arrecadação de R$ 329 mil.

A liderança das bilheterias brasileiras permaneceu com “Invocação do Mal 4: O Último Ritual”, que somou R$ 3,74 milhões no fim de semana. Em segundo lugar ficou o estreante “Uma Batalha Após a Outra”, com R$ 3,16 milhões, seguido pelo anime “Demon Slayer”, que registrou R$ 2,65 milhões.

Veja abaixo 0s 25 filmes de animação com maior bilheteria da história:

25 - "ShrekTerceiro" - US$ 808,3 milhões

24 - "Viva - A Vida é uma Festa" - US$ 814,6 milhões

23 - "Divertida Mente" - US$ 859,1 milhões

22 - "Pets – A Vida Secreta dos Bichos 2" - US$ 875,6 milhões

21 - "A Era do Gelo 4" - US$ 877,2 milhões

20 - "A Era do Gelo 3" - US$ 886,6 milhões

19 - "Shrek 2" - US$ 932,5 milhões

18 - "Minions 2: A Origem de Gru" - US$ 940,4 milhões

17 - "Procurando Nemo" - US$ 941,6 milhões

16 - "Meu Malvado Favorito 4" - US$ 969,1 milhões

15 - "Meu Malvado Favorito 2" - US$ 970,7 milhões

14 - "O Rei Leão" - US$ 979,1 milhões

13 - "Zootopia: Essa Cidade é o Bicho" - US$ 1,02 bilhão

12 - "Procurando Dory" - US$ 1,03 bilhão

11 - "Meu Malvado Favorito 3" - US$ 1,03 bilhão

10 - "Moana 2" - US$ 1,05 bilhão

9 - "Toy Story 3" - US$ 1,06 bilhão

8 - "Toy Story 4" - US$ 1,07 bilhão

7 - "Minions" - US$ 1,15 bilhão

6 - "Os Incríveis 2" - US$ 1,24 bilhão

5 - "Frozen - Uma Aventura Congelante" - US$ 1,3 bilhão

4 - "Super Mario Bros. O Filme" - US$ 1,36 bilhão

3 - "Frozen 2" - US$ 1,45 bilhão

2 - "Divertida Mente 2" - US$ 1,69 bilhão

1 - "Ne Zha 2: O Renascer Da Alma" - US$ 2,15 bilhões