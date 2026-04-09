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'Wandinha': elenco da série terá atriz que fez 'Game of Thrones'

Três novos nomes se juntam a Jenna Ortega e Catherine Zeta-Jones na nova etapa da série de Tim Burton

'Wandinha': tudo que sabemos sobre a 3ª temporada da série (Netflix/ Divulgação)

'Wandinha': tudo que sabemos sobre a 3ª temporada da série (Netflix/ Divulgação)

Maria Eduarda Lameza e Paloma Lazzaro

Publicado em 9 de abril de 2026 às 14h13.

Última atualização em 9 de abril de 2026 às 14h41.

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A terceira temporada de "Wandinha" já está em produção, e a Netflix revelou nesta quinta-feira novos nomes de peso para o elenco já estrelado.

Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance se juntam a Jenna Ortega e Catherine Zeta-Jones  na nova etapa da série de Tim Burton.

A atriz britânica ficou conhecida por interpretar o papel de Cersei Lannister no sucesso da HBO "Game of Thrones"

O anúncio da renovação para uma nova temporada foi feito pela empresa antes mesmo da estreia da segunda temporada, em 2025. A primeira temporada de Wandinha segue sendo a série em língua inglesa mais assistida da história da Netflix, de acordo com o próprio serviço de streaming.

As gravações da nova temporada já começaram nos arredores de Dublin, na Irlanda.

Novidades no elenco e na direção

Antes dos novos nomes anunciados hoje, a Netflix já havia revelado outra estrela no elenco para a 3ª temporada de "Wandinha": Wynona Rider.

A atriz ficou conhecida pelos papéis em "Beetlejuice" e "Stranger Things".

O diretor Tim Burton, que retorna ao comando da série, também comentou sobre o elenco reforçado: "Estou muito animado em estar de volta para a 3ª temporada, e é ótimo me reunir com todo o elenco original. A adição de alguns queridos amigos e ex-colaboradores — Winona, Eva, Chris, Noah — torna esta temporada ainda mais especial."

Quando estreia a 3ª temporada de 'Wandinha'?

Por enquanto, a Netflix não divulgou nenhuma data oficial de estreia para a terceira temporada.

Os criadores da série preferiram manter o suspense. Questionado em uma entrevista sobre detalhes do enredo e da data de lançamento, Miles Millar, um dos criadores da série, brincou, em tom característico da série: "Claro, mas aí eu teria que te enterrar em uma vala rasa."

Sobre o que é a nova temporada de Wandinha?

Os roteiristas também não entregaram detalhes do enredo, mas fizeram algumas revelações.

Outro criador, Alfred Gough afirmou que o objetivo para a terceira temporada "é o mesmo de sempre: fazer a melhor temporada de Wandinha que for possível", com foco em "aprofundar os personagens e expandir o mundo de Nevermore".

Millar adiantou que "veremos mais membros da Família Addams e aprenderemos mais segredos da família".

O co-criador ainda sinalizou que o final da segunda temporada deixou pistas sobre o rumo da próxima: "Espero que as revelações do episódio 8 tenham fornecido uma migalha que leve o público a se perguntar sobre a 3ª temporada e qual será a nova aventura de Wandinha."

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