'Wandinha': elenco da série terá atriz que fez 'Game of Thrones'

A terceira temporada de "Wandinha" já está em produção, e a Netflix revelou nesta quinta-feira novos nomes de peso para o elenco já estrelado.

Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance se juntam a Jenna Ortega e Catherine Zeta-Jones na nova etapa da série de Tim Burton.

A atriz britânica ficou conhecida por interpretar o papel de Cersei Lannister no sucesso da HBO "Game of Thrones".

O anúncio da renovação para uma nova temporada foi feito pela empresa antes mesmo da estreia da segunda temporada, em 2025. A primeira temporada de Wandinha segue sendo a série em língua inglesa mais assistida da história da Netflix, de acordo com o próprio serviço de streaming.

As gravações da nova temporada já começaram nos arredores de Dublin, na Irlanda.

Every nightmare needs new faces. Lena Headey, Andrew McCarthy, and James Lance will guest star in Wednesday Season 3. pic.twitter.com/3nrr27vpqC — Netflix (@netflix) April 9, 2026

Novidades no elenco e na direção

Antes dos novos nomes anunciados hoje, a Netflix já havia revelado outra estrela no elenco para a 3ª temporada de "Wandinha": Wynona Rider.

A atriz ficou conhecida pelos papéis em "Beetlejuice" e "Stranger Things".

O diretor Tim Burton, que retorna ao comando da série, também comentou sobre o elenco reforçado: "Estou muito animado em estar de volta para a 3ª temporada, e é ótimo me reunir com todo o elenco original. A adição de alguns queridos amigos e ex-colaboradores — Winona, Eva, Chris, Noah — torna esta temporada ainda mais especial."

Quando estreia a 3ª temporada de 'Wandinha'?

Por enquanto, a Netflix não divulgou nenhuma data oficial de estreia para a terceira temporada.

Os criadores da série preferiram manter o suspense. Questionado em uma entrevista sobre detalhes do enredo e da data de lançamento, Miles Millar, um dos criadores da série, brincou, em tom característico da série: "Claro, mas aí eu teria que te enterrar em uma vala rasa."

Sobre o que é a nova temporada de Wandinha?

Os roteiristas também não entregaram detalhes do enredo, mas fizeram algumas revelações.

Outro criador, Alfred Gough afirmou que o objetivo para a terceira temporada "é o mesmo de sempre: fazer a melhor temporada de Wandinha que for possível", com foco em "aprofundar os personagens e expandir o mundo de Nevermore".

Millar adiantou que "veremos mais membros da Família Addams e aprenderemos mais segredos da família".

O co-criador ainda sinalizou que o final da segunda temporada deixou pistas sobre o rumo da próxima: "Espero que as revelações do episódio 8 tenham fornecido uma migalha que leve o público a se perguntar sobre a 3ª temporada e qual será a nova aventura de Wandinha."