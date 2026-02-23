Com Winona Ryder no elenco, 'Wandinha' chega à 3ª temporada

A terceira temporada de Wandinha já está em produção, e a Netflix revelou um nome de peso no elenco já estrelado nesta segunda-feira, 23. Winona Ryder se junta a Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones e Eva Green na nova etapa da série de Tim Burton.

O anúncio da renovação para uma nova temporada foi feito pela empresa antes mesmo da estreia da segunda temporada em 2025. Vale lembrar que a primeira temporada de Wandinha segue sendo a série em língua inglesa mais assistida da história da Netflix, de acordo com o próprio serviço de streaming.

As gravações da nova temporada já começaram nos arredores de Dublin, na Irlanda.

Winona Ryder confirmada no elenco

A terceira temporada chega com um elenco reforçado e cheio de nomes conhecidos do público.

Se junta ao elenco Winona Ryder, conhecida por Beetlejuice, Garota Interrompida e, mais recentemente, Stranger Things. Chris Sarandon (O Príncipe das Sombras), Noah Taylor (Peaky Blinders e Game of Thrones), Oscar Morgan (A Knight of the Seven Kingdoms) e Kennedy Moyer (Roofman) também foram confirmados.

Confira o teaser publicado pela Netflix:

WINONA RYDER EM WANDINHA. Sim, a atriz está se juntando a JENNA ORTEGA, CATHERINE ZETA-JONES, EVA GREEN e todo mundo que a gente ama para a 3ª temporada de Wandinha. As gravações já começaram! pic.twitter.com/BmfQ2sjJ6I — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) February 23, 2026

Antes disso, a plataforma já havia anunciado a atriz francesa Eva Green, parceira de longa data do diretor Tim Burton, no papel da misteriosa Tia Ophelia, irmã de Mortícia Addams — personagem interpretada por Catherine Zeta-Jones.

Segundo os criadores da série, Alfred Gough e Miles Millar, Green foi escolhida por trazer "uma presença singular e eletrizante às telas — elegante, assombrosa e lindamente imprevisível", qualidades que, na visão deles, fazem dela a escolha perfeita para o papel.

A própria atriz celebrou o convite em declaração à Tudum, site oficial da Netflix: "Estou emocionada em me juntar ao mundo terrivelmente torturado de Wandinha. Esse programa é um universo deliciosamente sombrio e espirituoso."

O diretor Tim Burton, que retorna ao comando da série, também comentou sobre o elenco reforçado: "Estou muito animado em estar de volta para a 3ª temporada, e é ótimo me reunir com todo o elenco original. A adição de alguns queridos amigos e ex-colaboradores — Winona, Eva, Chris, Noah — torna esta temporada ainda mais especial."

Quando será a estreia de 'Wandinha'?

Por enquanto, a Netflix não divulgou nenhuma data oficial de estreia para a terceira temporada.

Os criadores da série preferiram manter o suspense. Questionado sobre detalhes do enredo e da data de lançamento, Millar brincou, em tom característico da série: "Claro, mas aí eu teria que te enterrar em uma vala rasa."

Sobre o que é a nova temporada de Wandinha?

Os roteiristas também não entregaram detalhes do enredo, mas fizeram algumas revelações.

Em declaração à Tudum, Gough afirmou que o objetivo para a terceira temporada "é o mesmo de sempre: fazer a melhor temporada de Wandinha que for possível", com foco em "aprofundar os personagens e expandir o mundo de Nevermore".

Millar adiantou que "veremos mais membros da Família Addams e aprenderemos mais segredos da família".

O co-criador ainda sinalizou que o final da segunda temporada deixou pistas sobre o rumo da próxima: "Espero que as revelações do episódio 8 tenham fornecido uma migalha que leve o público a se perguntar sobre a 3ª temporada e qual será a nova aventura de Wandinha."