'The Boys', 'Euphoria' e 'Hacks': o que assistir neste fim de semana?

O final de semana já está chegando e o streaming está recheado de novos filmes e séries. Dessa vez, a curadoria da Casual EXAME traz desde o aguardado retorno de séries consagradas que definiram gerações até produções de animação premiadas e documentários espaciais tensos.

Na Netflix, o grande destaque é o documentário Apollo 13: Do Desastre ao Triunfo, que utiliza filmagens originais para contar a luta pela sobrevivência no espaço, bem no clima da missão Artemis II em andamento. Já no Prime Video, a quinta e última temporada de The Boys promete um desfecho épico para a guerra entre os "caras" e os heróis da Vought.

Na HBO Max, as produções dramáticas dominam com as aguardadas novas temporadas de Hacks e Euphoria. Deborah Vance e Rue Bennett estarão de volta às telas em momentos decisivos de suas trajetórias.

Separamos abaixo os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana. Confira:

The Boys – Temporada 5 (Prime Video)

Na temporada final, o mundo está completamente sujeito aos caprichos egocêntricos e erráticos do Capitão Pátria. Hughie, Leitinho e os demais membros dos "Boys" precisam encontrar uma maneira de deter o caos enquanto enfrentam as próprias perdas e tentam salvar o que restou da humanidade em um cenário cada vez mais sombrio.

Falando a Real – Temporada 3 (Apple TV+)

Depois de três temporadas, Jimmy, um terapeuta em luto que decidiu quebrar todas as regras éticas da profissão, continua a jornada de honestidade brutal com seus pacientes. Ao lado do mentor (Harrison Ford), ele navega pelas consequências turbulentas das próprias escolhas e busca um caminho de cura para si e para aqueles ao seu redor. A terceira temporada é a última.

Hacks – Temporada 5 (HBO Max)

Após eventos que colocaram o legado de Deborah Vance em xeque, ela retorna a Las Vegas determinada a provar que ainda é a rainha da comédia. Ao lado de Ava, enfrenta novos desafios na indústria enquanto as duas tentam equilibrar a complexa parceria profissional com as ambições pessoais que as definem. A quinta temporada é a última da série, que já acumula 12 Emmys.

Euphoria – Temporada 3 (HBO Max)

Rue Bennett e o grupo de amigos enfrentam as duras realidades do amadurecimento, lidando com traumas, vícios e a busca por identidade. A série retorna após quatro anos para explorar as consequências das escolhas passadas e os novos caminhos — muitas vezes perigosos — que cada um decide trilhar em busca de redenção ou fuga. Os episódios serão lançados semanalmente aos domingos.

Apollo 13: Do Desastre ao Triunfo (Netflix)

Por mieo de filmagens originais e entrevistas exclusivas, este documentário narra a história real da missão Apollo 13 em 1970. O filme detalha a luta desesperada da equipe da NASA e dos astronautas no espaço para transformar um desastre técnico iminente em um triunfo histórico da engenharia e do espírito humano.

Arco (MUBI)

A obra-prima animada de Ugo Bienvenu, produzida por Natalie Portman, acompanha Arco, um menino de um futuro pacífico que viaja acidentalmente no tempo para o ano de 2075. Em um mundo à beira do colapso, ele se une a uma jovem chamada Iris em uma jornada visualmente vibrante para encontrar o caminho de volta para casa e reconciliar a humanidade com a natureza. A animação foi indicada ao Oscar de 2026.

Para ver no cinema: O Drama

Quem prefere a poltrona do cinema à sala do sofá pode conferir o mais novo filme de Zendaya e Robert Pattison, O Drama, que já está em cartaz nos cinemas de todo Brasil. O longa-metragem, produzido pela A24, acompanha um casal feliz e recém-noivado que é colocado à prova quando uma revelação inesperada faz com que a semana do casamento saia dos trilhos. Confira a crítica do filme aqui.