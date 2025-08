'Wandinha': quando estreia a 2ª temporada? Veja data, horário, elenco e relembre a história

A primeira parte da segunda temporada de "Wandinha", detentora do recorde de série em língua-inglesa mais assistida da história Netflix, estreia no streaming em agosto deste ano. De volta aos corredores góticos da Escola Nunca Mais, a personagem precisará encarar a família, os amigos e antigos adversários em mais um ano de "caos deliciosamente sombrio e excêntrico", com um novo mistério sobrenatural.

Só a primeira temporada de "Wandinha", lançada em novembro de 2022, teve 252,1 milhões de visualizações em 91 dias e se tornou a mais vista em 90 países. Ultrapassou a marca de 1 bilhão de horas assistidas apenas três semanas após a estreia — o que a posicionou no topo do Top 10 Global da Netflix por 6 semanas consecutivas.

Dado o sucesso, a plataforma já renovou a produção para uma terceira temporada, antes mesmo da estreia da segunda. Os criadores e showrunners Alfred Gough e Miles Millar estão de volta para o segundo ano, ao lado do produtor executivo e diretor Tim Burton.

Abaixo, confira o guia completo para aproveitar o melhor da segunda temporada da série:

Quando estreia a 2ª temporada de 'Wandinha'?

Para o segundo ano, a estreia será feita em duas etapas. A primeira parte, que chega à plataforma nesta quarta-feira, 6, traz os quatro primeiros episódios (01-04).

A segunda parte será lançada no dia 3 de setembro com os capítulos restantes (05-08).

Wandinha: 2ª temporada estreia em agosto de 2025 (Netflix/ Divulgação)

Quem está no elenco de 'Wandinha' na 2ª temporada?

Além de Jenna Ortega, fazem parte do elenco Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Percy Hynes White (Xavier), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Victor Dorobantu (Mãozinha), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Moosa Mostafa (Eugene Otinger), Fred Armisen (Tio Chico) e Billie Piper (Capri).

Entre as novidades estão a participação especial de Lady Gaga como uma professora misteriosa chamada Rosaline Rotwood, Steve Buscemi como Barry Dort (novo diretor da Academia Nunca Mais), Thandiwe Newton (Dr. Fairburn), Joanna Lumley como a Vovó Addams, Christopher Lloyd em uma participação especial, Haley Joel Osment, Frances O’Connor, Heather Matarazzo, Joonas Suotamo (possível novo mordomo dos Addams), Owen Painter, Noah Taylor, Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Delegada Ritchie Santiago), além de Jamie McShane no papel de xerife Donovan Galpin.

Quantos episódios terá a 2ª temporada de 'Wandinha'?

Ao todo, a nova temporada de 'Wandinha' terá oito novos episódios.

Quando estreia a 3ª temporada de 'Wandinha'?

A terceira temporada foi anunciada dias antes da estreia da segunda, mas ainda não tem data de estreia prevista. O elenco ainda não iniciou as gravações.

Relembre o que aconteceu na 1ª temporada de 'Wandinha'

Antes do embarque no segundo ano, vale lembrar os acontecimentos da primeira temporada da série — afinal, a segunda está chegando ao streaming quase três anos mais tarde.

A história começa com Wandinha Addams sendo expulsa de sua escola por retaliar seus colegas, que intimidaram seu irmão Feioso, jogando piranhas vivas na piscina. Como última alternativa, seus pais, Mortícia e Gomez, a matriculam na Escola Nunca Mais, um internato peculiar, situado na cidade de Jericho, que abriga jovens com habilidades especiais, como lobisomens, vampiros, górgonas e outros seres sobrenaturais.

Ali, Wandinha logo se destaca, não apenas por sua personalidade sombria e seu comportamento excêntrico, mas também por suas habilidades psíquicas, que começam a se intensificar assim que ela começa a ter visões relacionadas a eventos misteriosos na escola e na cidade.

Ela compartilha o quarto com Enid Sinclair, uma lobisomem vibrante e cheia de energia, que é seu oposto completo. Embora relutante em se abrir para as novas amizades e a dinâmica do local, Wandinha acaba se envolvendo com os mistérios que cercam o novo ambiente, especialmente após uma série de assassinatos brutais que começam a ocorrer nas redondezas. A trama fica mais intensa à medida que a jovem investiga os crimes, e sua busca pela verdade se torna uma obsessão.

Enquanto tenta desvendar quem está por trás dos assassinatos, Wandinha começa a desconfiar de todos ao seu redor. Além disso, Wandinha começa a ter visões de Goody Addams, uma ancestral que viveu na cidade séculos antes e que alerta a jovem sobre uma ameaça crescente. A partir daí, a protagonista descobre uma conexão entre os assassinatos e uma criatura monstruosa conhecida como Hyde, que faz referência ao clássico literário O Médico e o Monstro (Dr. Jekyll e Mr. Hyde).

Inicialmente, Wandinha acredita que Xavier Thorpe, um misterioso estudante da escola com poderes artísticos extraordinários, pode ser o responsável pelas mortes. No entanto, com o tempo, ela percebe que as pistas a levam para um caminho mais perigoso e descobre que, na verdade, o verdadeiro autor dos crimes é Tyler, o filho do xerife local que trabalha na cafeteria da cidade e começa a se aproximar dela.

Ao mesmo tempo em que investiga os crimes, a relação com Enid e as experiências na Escola Nunca Mais desafiam Wandinha a lidar com sentimentos conflitantes sobre sua identidade e o papel da família na sua vida. A diretora da escola, Larissa Weems, tenta manter tudo sob controle, mas ela mesma guarda segredos relacionados ao passado de Mortícia e Gomez. Aos poucos, a protagonista descobre uma conspiração envolvendo a fundação da escola e uma antiga rixa entre os "párias" — nome dado aos estudantes com habilidades especiais — e os fundadores da cidade, especialmente a família Gates, que foi destruída em um incêndio misterioso décadas atrás.

A revelação mais chocante vem quando se descobre que a professora de botânica, Marilyn Thornhill, é na verdade Laurel Gates, a última sobrevivente da família Gates, que jurou vingança contra os párias e planejava ressuscitar Joseph Crackstone, um fanático que queria erradicar todos os seres considerados "diferentes".

Laurel, com a ajuda de Tyler, tenta ressuscitar Crackstone para destruir a Escola Nunca Mais e seus alunos. No entanto, com a ajuda dos amigos e da orientação espiritual de Goody Addams, Wandinha enfrenta Laurel e impede que o massacre aconteça, frustrando os planos de vingança da família Gates. A temporada termina com a Escola Nunca Mais fechando temporariamente suas portas, mas com uma sensação de que mais mistérios ainda estão por vir.

No último momento da temporada, Wandinha recebe uma mensagem misteriosa, que diz que ela ainda está sendo observada. E Tyler, apesar de capturado, ainda consegue se transformar na criatura Hyde — o que sugere que a ameaça não foi totalmente eliminada.