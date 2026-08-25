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'Just Dance' vai remover 56 músicas do catálogo em setembro; veja a lista

Empresa afirmou que a seleção levou em conta métricas de uso e buscou evitar a remoção de músicas consideradas favoritas pela comunidade

'Just Dance+': faixas vão deixar o serviço após o fim dos acordos de licenciamento (Ubisoft/Divulgação)

'Just Dance+': faixas vão deixar o serviço após o fim dos acordos de licenciamento (Ubisoft/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 17h31.

Última atualização em 25 de agosto de 2026 às 17h42.

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O Just Dance+, serviço de assinatura do jogo de dança da Ubisoft, vai retirar 56 músicas de seu catálogo em 3 de setembro de 2026. 

Segundo publicação da Ubisoft, as faixas vão deixar o serviço após o fim dos acordos de licenciamento. A empresa afirmou que a seleção levou em conta métricas de uso e buscou evitar a remoção de músicas consideradas favoritas pela comunidade.

Entre as faixas que sairão do catálogo estão:

  • “Dynamite”, de Taio Cruz;
  • “I Feel Love”, de Donna Summer;
  • “Ievan Polkka”, de Hatsune Miku;
  • “Money, Money, Money”, do ABBA;
  • “Panini”, de Lil Nas X; “Soul Bossa Nova”, de Quincy Jones & His Orchestra;
  • “You Make Me Feel (Mighty Real)”, de Sylvester;
  • “Junto a Ti”, de Disney’s Violetta;
  • “Just A Gigolo”, de Louis Prima;
  • “Knowing Me, Knowing You”, do ABBA;
  • “Lump”, do The Presidents of the United States of America;
  • “Mashed Potato Time”, de Dee Dee Sharp;
  • “Never Can Say Goodbye”, de Gloria Gaynor;
  • “Tetris”, de Dancing Bros.;
  • “You’re The One That I Want”, do filme Grease

Músicas que retornam ao catálogo:

Ao mesmo tempo, quatro músicas voltarão ao Just Dance+.

São elas:

  • Burn”, de Ellie Goulding;
  • “Can’t Feel My Face”, de The Weeknd;
  • “Domino”, de Jessie J;
  • “Lights”, também de Ellie Goulding.

As quatro faixas retornarão com suporte ao modo de câmera.

Músicas com sistema de pontuação atualizado

O serviço também fará alterações no sistema de pontuação de outras 12 músicas, com o objetivo de refletir melhor o desempenho dos jogadores.

As faixas são:

  • “Baianá” — Bakermat
  • “Born To Be Wild” — Steppenwolf
  • “Cola Song (Candy Version)” — INNA ft. J Balvin
  • “Funkytown” — Sweat Invaders
  • “Get Busy” — KOYOTIE
  • “Judas” — Lady Gaga
  • “Livin’ La Vida Loca” — Ricky Martin
  • “Move Your Feet” — Junior Senior
  • “U Can’t Touch This” — Groove Century
  • “Who Let The Dogs Out” — The Sunlight Shakers
  • “XMas Tree” — Bollywood Santa
  • “You Make Me Feel…” — Cobra Starship ft. Sabi

A publicação também antecipou que haverá mais novidades sobre “Just Dance: Decades of Hits”, previstas para setembro.

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