'Just Dance' vai remover 56 músicas do catálogo em setembro; veja a lista

O Just Dance+, serviço de assinatura do jogo de dança da Ubisoft, vai retirar 56 músicas de seu catálogo em 3 de setembro de 2026.
Segundo publicação da Ubisoft, as faixas vão deixar o serviço após o fim dos acordos de licenciamento. A empresa afirmou que a seleção levou em conta métricas de uso e buscou evitar a remoção de músicas consideradas favoritas pela comunidade.
Entre as faixas que sairão do catálogo estão:
- “Dynamite”, de Taio Cruz;
- “I Feel Love”, de Donna Summer;
- “Ievan Polkka”, de Hatsune Miku;
- “Money, Money, Money”, do ABBA;
- “Panini”, de Lil Nas X; “Soul Bossa Nova”, de Quincy Jones & His Orchestra;
- “You Make Me Feel (Mighty Real)”, de Sylvester;
- “Junto a Ti”, de Disney’s Violetta;
- “Just A Gigolo”, de Louis Prima;
- “Knowing Me, Knowing You”, do ABBA;
- “Lump”, do The Presidents of the United States of America;
- “Mashed Potato Time”, de Dee Dee Sharp;
- “Never Can Say Goodbye”, de Gloria Gaynor;
- “Tetris”, de Dancing Bros.;
- “You’re The One That I Want”, do filme Grease
Músicas que retornam ao catálogo:
Ao mesmo tempo, quatro músicas voltarão ao Just Dance+.
São elas:
- Burn”, de Ellie Goulding;
- “Can’t Feel My Face”, de The Weeknd;
- “Domino”, de Jessie J;
- “Lights”, também de Ellie Goulding.
As quatro faixas retornarão com suporte ao modo de câmera.
Músicas com sistema de pontuação atualizado
O serviço também fará alterações no sistema de pontuação de outras 12 músicas, com o objetivo de refletir melhor o desempenho dos jogadores.
As faixas são:
- “Baianá” — Bakermat
- “Born To Be Wild” — Steppenwolf
- “Cola Song (Candy Version)” — INNA ft. J Balvin
- “Funkytown” — Sweat Invaders
- “Get Busy” — KOYOTIE
- “Judas” — Lady Gaga
- “Livin’ La Vida Loca” — Ricky Martin
- “Move Your Feet” — Junior Senior
- “U Can’t Touch This” — Groove Century
- “Who Let The Dogs Out” — The Sunlight Shakers
- “XMas Tree” — Bollywood Santa
- “You Make Me Feel…” — Cobra Starship ft. Sabi
A publicação também antecipou que haverá mais novidades sobre “Just Dance: Decades of Hits”, previstas para setembro.