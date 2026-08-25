'Just Dance' vai remover 56 músicas do catálogo em setembro; veja a lista

O Just Dance+, serviço de assinatura do jogo de dança da Ubisoft, vai retirar 56 músicas de seu catálogo em 3 de setembro de 2026.

Segundo publicação da Ubisoft, as faixas vão deixar o serviço após o fim dos acordos de licenciamento. A empresa afirmou que a seleção levou em conta métricas de uso e buscou evitar a remoção de músicas consideradas favoritas pela comunidade.

Entre as faixas que sairão do catálogo estão:

“Dynamite”, de Taio Cruz;

“I Feel Love”, de Donna Summer;

“Ievan Polkka”, de Hatsune Miku;

“Money, Money, Money”, do ABBA;

“Panini”, de Lil Nas X; “Soul Bossa Nova”, de Quincy Jones & His Orchestra;

“You Make Me Feel (Mighty Real)”, de Sylvester;

“Junto a Ti”, de Disney’s Violetta;

“Just A Gigolo”, de Louis Prima;

“Knowing Me, Knowing You”, do ABBA;

“Lump”, do The Presidents of the United States of America;

“Mashed Potato Time”, de Dee Dee Sharp;

“Never Can Say Goodbye”, de Gloria Gaynor;

“Tetris”, de Dancing Bros.;

“You’re The One That I Want”, do filme Grease

Músicas que retornam ao catálogo:

Ao mesmo tempo, quatro músicas voltarão ao Just Dance+.

São elas:

Burn”, de Ellie Goulding;

“Can’t Feel My Face”, de The Weeknd;

“Domino”, de Jessie J;

“Lights”, também de Ellie Goulding.

As quatro faixas retornarão com suporte ao modo de câmera.

Músicas com sistema de pontuação atualizado

O serviço também fará alterações no sistema de pontuação de outras 12 músicas, com o objetivo de refletir melhor o desempenho dos jogadores.

As faixas são:

“Baianá” — Bakermat

“Born To Be Wild” — Steppenwolf

“Cola Song (Candy Version)” — INNA ft. J Balvin

“Funkytown” — Sweat Invaders

“Get Busy” — KOYOTIE

“Judas” — Lady Gaga

“Livin’ La Vida Loca” — Ricky Martin

“Move Your Feet” — Junior Senior

“U Can’t Touch This” — Groove Century

“Who Let The Dogs Out” — The Sunlight Shakers

“XMas Tree” — Bollywood Santa

“You Make Me Feel…” — Cobra Starship ft. Sabi

A publicação também antecipou que haverá mais novidades sobre “Just Dance: Decades of Hits”, previstas para setembro.