‘Verity’: qual é a história do suspense baseado no livro de Colleen Hoover?

"Verity" é o thriller psicológico de Colleen Hoover que chega aos cinemas com Anne Hathaway e Dakota Johnson nos papéis centrais.

A trama acompanha Lowen Ashleigh, uma escritora que enfrenta dificuldades financeiras e recebe uma proposta difícil de recusar. Ela é contratada para completar uma série de livros de enorme sucesso depois que sua autora, Verity Crawford, sofre um acidente misterioso.

Qual é a história de "Verity"?

Verity, interpretada por Hathaway, fica acamada e incapaz de continuar escrevendo. Para entender melhor o trabalho da autora, Lowen se muda para a mansão da família Crawford.

É nesse local que a protagonista encontra algo que não deveria estar ali: um manuscrito autobiográfico inacabado escrito secretamente por Verity.

O texto muda a percepção de Lowen sobre a mulher que deveria substituir profissionalmente. Na autobiografia, Verity descreve sua relação com o marido, Jeremy Crawford, e acontecimentos traumáticos relacionados à família.

Conforme avança na leitura, Lowen começa a se perguntar se está diante de uma confissão verdadeira ou de algo ainda mais complexo.

Lowen e Jeremy se aproximam

Ao mesmo tempo, a relação entre Lowen e Jeremy Crawford se transforma. O marido de Verity passa a ocupar um papel cada vez mais importante na vida da escritora, enquanto ela tenta entender o que realmente aconteceu naquela família.

A situação se torna ainda mais complicada pela presença da própria Verity. Embora esteja aparentemente incapacitada, Lowen passa a questionar o quanto sabe sobre a mulher que está na casa.

O filme também acrescenta elementos que não estavam no livro, incluindo uma dinâmica mais carregada de tensão entre Lowen e Verity. Entre as mudanças está uma cena em que as personagens de Dakota Johnson e Anne Hathaway se beijam, criada especificamente para a adaptação.

Livro best-seller

Colleen Hoover publicou "Verity" originalmente em 2018. Três anos depois, a Grand Central Publishing adquiriu os direitos e relançou o livro, que se tornou um best-seller do New York Times.

A obra integra uma onda de adaptações dos livros da autora. "É Assim que Acaba", estrelado por Blake Lively e Justin Baldoni, arrecadou mais de US$ 351 milhões no mundo. "Se Não Fosse Você" ultrapassou US$ 90 milhões, enquanto "Lembranças Dele" passou de US$ 84 milhões em seu mês de estreia, segundo o Deadline.

Em "Verity", Hoover também participou do processo de adaptação. O diretor Michael Showalter contou à Variety que manteve contato frequente com a escritora durante a preparação do filme para discutir a psicologia dos personagens e as mudanças necessárias para o cinema.

Quando estreia 'Verity'?

"Verity" chega aos cinemas brasileiros nesta quarta-feira, 30. A pré-venda dos ingressos começou em 17 de setembro.

O filme é mais um projeto de Hathaway em 2026. A atriz também está no elenco de "Mother Mary", "O Diabo Veste Prada 2" e "A Odisséia", de Christopher Nolan.

Confira o trailer de 'Verity'