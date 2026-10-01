Gostou de ‘Verity’? Veja 5 filmes de suspense para assistir depois

Quem saiu de 'Verity' querendo mais suspense psicológico tem opções que vão de clássicos dos anos 1980 a sucessos recentes de bilheteria.

A seleção, feita pela EXAME, inclui adaptações de best-sellers e dois filmes apontados como referência para a adaptação do livro de Colleen Hoover, que estreou nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 1º.

O gênero costuma ter custo baixo e retorno alto. 'Atração Fatal' custou US$ 14 milhões e arrecadou US$ 320 milhões. Quase quatro décadas depois, 'A Empregada' repetiu a fórmula: orçamento de US$ 35 milhões e bilheteria de US$ 399 milhões.

'A Empregada' (2025)

Dirigido por Paul Feig, o filme adapta o livro de Freida McFadden. Sydney Sweeney vive Millie, jovem com passado difícil contratada como empregada pelo casal Nina (Amanda Seyfried) e Andrew (Brandon Sklenar), cuja casa esconde segredos mais perigosos que os dela.

Foi visto por mais de 4 milhões de pessoas nos cinemas brasileiros e se tornou a maior bilheteria da carreira de Sweeney como protagonista. A sequência, 'O Segredo da Empregada', chega aos cinemas americanos em 17 de dezembro de 2027. O primeiro filme está no Telecine, disponível no Globoplay e no Prime Video.

'Garota Exemplar' (2014)

No quinto aniversário de casamento, Nick Dunne (Ben Affleck) informa o desaparecimento da mulher, Amy (Rosamund Pike), e passa a ser o principal suspeito. Gillian Flynn assina o livro e o roteiro do filme dirigido por David Fincher.

O longa arrecadou US$ 369 milhões no lançamento original e rendeu a Pike uma indicação ao Oscar de melhor atriz. Está disponível no Universal+.

'Instinto Selvagem' (1992)

Assim como em 'Verity', a suspeita é uma escritora. Catherine Tramell (Sharon Stone) é investigada pelo detetive Nick Curran (Michael Douglas) pela morte do namorado, assassinado de forma idêntica à descrita em seu último romance.

Dirigido por Paul Verhoeven, o filme arrecadou mais de US$ 352 milhões e foi indicado ao Oscar de edição e trilha sonora. A Amazon MGM, mesmo estúdio de 'Verity', desenvolve uma nova versão com roteiro de Joe Eszterhas, autor do original.

'Atração Fatal' (1987)

Dirigido por Adrian Lyne, o filme acompanha Dan (Michael Douglas), um homem casado cuja noite com Alex (Glenn Close) vira perseguição contra ele e a família. Recebeu seis indicações ao Oscar, incluindo melhor filme.

O longa está disponível no Oldflix e pode ser alugado ou comprado no Amazon Prime Video e na Apple TV.

'Um Pequeno Favor' (2018)

Também dirigido por Paul Feig, o filme adapta o livro de Darcey Bell. A vlogger Stephanie (Anna Kendrick) investiga o sumiço da amiga Emily, papel de Blake Lively, protagonista de 'É Assim que Acaba', primeira adaptação de Hoover para o cinema.

Com orçamento de US$ 20 milhões, arrecadou mais de US$ 97 milhões. O filme e a sequência, 'Outro Pequeno Favor', lançada em 2025, estão no Prime Video.