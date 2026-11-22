Os irmãos Chitãozinho e Xororó vão deixar os palcos após 56 anos de carreira. A dupla paranaense, uma das mais icônicas do sertanejo nacional, está em cena desde 1970. A despedida será anunciada oficialmente em entrevista ao "Fantástico", que vai ao ar neste domingo, 22.

O último trabalho da dupla foi publicado em junho deste ano, com o álbum audiovisual "Meninos de roça", gravado ao vivo em um haras em Jaguariúna, no interior de São Paulo. O projeto celebra as origens dos cantores.

Reação dos fãs

Nos comentários do vídeo publicado nas redes sociais do Fantástico, o público lamentou a notícia e se despediu com elogios à dupla. "56 anos de carreira, eles merecem descansar. Triste notícia para nós, fãs", escreveu um internauta.

Outro destacou que a trajetória foi "trilhada pela humildade, profissionalismo e talento de sobra". Há ainda quem tenha chamado os irmãos de "donos do verdadeiro hino brasileiro e dos nossos corações". Alguns seguidores já torcem por uma última oportunidade de dar adeus: "Eita, tomara que a turnê de despedida rode por todas as capitais", comentou um deles.

Uma trajetória de sucessos

Ao longo da carreira, os irmãos acumularam dezenas de sucessos no sertanejo, entre eles: