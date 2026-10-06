A nova aposta da Disney para produzir filmes e séries no Brasil Com Mônica Albuquerque no comando do conteúdo local, plataforma quer um lançamento nacional por mês a partir de maio de 2027 — e mira o público feminino

Mônica Albuquerque, executiva de Conteúdo Local da Disney no Brasil: meta de lançar um título nacional por mês no Disney+ a partir de 2027 e foco ampliado no público feminino (Divulgação / Disney)