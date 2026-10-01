‘Verity’ tem cena pós-créditos? Saiba se vale esperar até o fim

Dakota Johnson em 'Verity': atriz vive Lowen Ashleigh, escritora contratada para concluir os livros de Verity Crawford (Alisha Wetherill / Amazon Content Services LLC)
Repórter
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10h17.
Quem for assistir a 'Verity' não precisa esperar o fim dos créditos: a adaptação do thriller de Colleen Hoover, que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 1º, não tem cena pós-créditos. Também não há sequência adicional no meio dos créditos.
Dirigido por Michael Showalter, de 'Uma Ideia de Você', o filme tem roteiro de Nick Antosca e é distribuído no Brasil pela Sony Pictures. Nos Estados Unidos, onde chega na sexta-feira, 2, o lançamento é da Amazon MGM Studios.
Anne Hathaway vive Verity Crawford, autora best-seller que fica incapacitada após um acidente de carro. Dakota Johnson interpreta Lowen Ashleigh, escritora em dificuldades financeiras contratada para concluir a série de livros de Verity. Josh Hartnett faz Jeremy, marido da autora.
Na casa da família, Lowen encontra uma autobiografia inacabada de Verity, com confissões perturbadoras sobre o passado do casal e dos filhos.
O longa estreia com 54% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Em entrevista à Variety, Showalter afirmou que a equipe recuperou aspectos eróticos do livro que haviam ficado de fora de versões anteriores do roteiro.
Uma das cenas incluídas, um beijo entre as personagens de Hathaway e Johnson, não estava no roteiro original. "Mas acabou sendo uma das minhas cenas favoritas", disse Hoover, que também é produtora do filme, à Variety. Ao E! News, a autora contou que o filme a fez repensar o final do próprio livro.
'Verity' foi autopublicado em 2018 e vendeu mais de 1 milhão de exemplares só em 2023. É mais uma adaptação da autora no cinema: 'É Assim que Acaba' arrecadou mais de US$ 351 milhões no mundo, e 'Lembranças Dele' somou mais de US$ 84 milhões em seu mês de estreia, segundo o Deadline.