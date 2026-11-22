Miley Cyrus e Maxx Morando se casam diante da família em Palm Springs (Reprodução/Redes Sociais)
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Publicado em 22 de novembro de 2026 às 13h19.
Casamento da cantora Miley Cyrus com o músico Maxx Morando ocorreu de forma privada em Palm Springs, com participação de familiares próximos. O evento gerou repercussão na imprensa após vazamento de fotos e detalhes da cerimônia. O relacionamento do casal é mantido em discreto desde 2021.
Miley Cyrus, de 33 anos, se casou com o músico Maxx Morando, de 28, em uma cerimônia privada em Palm Springs, na Califórnia, no sábado, 21, segundo a revista People.
De acordo com a publicação, boa parte da família da cantora compareceu: a mãe, Tish Cyrus; o pai, Billy Ray Cyrus; e a irmã, Noah Cyrus. Também estiveram na cerimônia a namorada de Billy Ray, Elizabeth Hurley, e o filho dela, Damian Hurley.
Fotos do casamento vazaram na imprensa americana e mostram o casal trocando votos debaixo de um arco de flores brancas. Miley usou um vestido branco de cauda longa, mangas compridas e costas abertas. Os convidados foram de preto.
Na noite de sexta-feira, 20, o casal foi visto chegando ao jantar de ensaio, também na Califórnia. Miley estava de calça e jaqueta pretas, e o noivo, de terno. Uma fonte disse ao TMZ que a cantora e sua equipe deixaram o ensaio por volta das 18h e seguiram para um restaurante, onde aconteceu o jantar.
Os dois mantêm um relacionamento discreto desde que foram vistos juntos pela primeira vez, em novembro de 2021. Em dezembro do ano passado, Miley apareceu ao lado de Maxx na première de "Avatar: Fogo e Cinzas" usando um anel de diamante, o que levantou suspeitas de um pedido de casamento. Em outubro deste ano, ela deu outra pista ao chamar o músico para cantar com ela "Let's Get Married".