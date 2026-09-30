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Beijo em ‘Verity’ foi ideia de Anne Hathaway e Dakota Johnson, diz diretor

Cena não existe no livro de Colleen Hoover e foi criada durante o desenvolvimento do filme com participação das duas atrizes

'Verity': longa estrela Dakota Johnson e Anne Hathaway (Alisha Wetherill / Amazon Content Services LLC)

'Verity': longa estrela Dakota Johnson e Anne Hathaway (Alisha Wetherill / Amazon Content Services LLC)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 14h42.

Última atualização em 30 de setembro de 2026 às 14h48.

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O filme "Verity", estrelado por Anne Hathaway, estreia nos cinemas brasileiros nesta quarta-feira, 30. Baseado no thriller psicológico de Colleen Hoover, o longa também conta com Dakota Johnson e Josh Hartnett no elenco.

Entre as novidades criadas especificamente para a adaptação está uma das cenas mais comentadas do filme: o beijo entre as personagens de Hathaway e Johnson. A sequência não existe no livro e surgiu durante o desenvolvimento da produção.

Como surgiu o beijo entre Anne Hathaway e Dakota Johnson?

Em entrevista à Variety, o diretor Michael Showalter contou que a cena começou a ser pensada a partir de um momento de intimidade entre Lowen e Jeremy, mas ganhou outro caminho durante as conversas com as atrizes.

No livro, Lowen se aproxima de Jeremy, marido de Verity. Para o filme, Showalter queria explorar também o caráter erótico do thriller. A ideia evoluiu até que Anne Hathaway e Dakota Johnson propuseram transformar a situação em uma fantasia envolvendo Verity.

A sequência então passou a mostrar Lowen imaginando Verity durante um momento de intimidade. O resultado é o beijo entre as duas personagens.

Segundo Showalter, a intenção era preservar o suspense e, ao mesmo tempo, recuperar uma característica do gênero que aparece com mais frequência nos livros do que no cinema atual: o erotismo.

Colleen Hoover aprovou a mudança?

A mudança deixou Colleen Hoover inicialmente nervosa porque não fazia parte do romance. Depois de assistir à cena, porém, a escritora disse que ela se tornou uma de suas favoritas.

Hoover explicou à Variety que entende que adaptações precisam fazer alterações para funcionar em outra linguagem. Para ela, o importante é preservar a essência da história.

No caso de "Verity", a autora participou diretamente da produção ao lado de Anne Hathaway e Dakota Johnson, que também são produtoras do longa.

O que esperar de 'Verity'?

A trama acompanha Verity Crawford (Hathaway), uma escritora de sucesso que sofre um acidente e fica impossibilitada de concluir uma série de livros. A família então contrata Lowen Ashleigh (Johnson), uma autora que enfrenta dificuldades financeiras, para finalizar os volumes restantes.

Ao chegar à propriedade dos Crawford, Lowen encontra anotações autobiográficas atribuídas a Verity. Os registros revelam relatos perturbadores sobre a relação da escritora com o marido, Jeremy Crawford (Hartnett), e levantam dúvidas sobre o que realmente aconteceu.

A descoberta leva Lowen a investigar os segredos da família, enquanto se envolve em uma trama de manipulação, atração e obsessão.

Quando 'Verity' estreia no Brasil?

"Verity" estreia nos cinemas brasileiros em 30 de setembro. A pré-venda dos ingressos começou em 17 de setembro.

A direção é de Michael Showalter, conhecido por "Uma Ideia de Você" (2024), e o roteiro é assinado por Nick Antosca. Também estão no elenco Ismael Cruz Córdova, Brady Wagner, Daniel Echevarria, Michael Abbott Jr., Tom Galantich e Emily McEnroe.

Confira o trailer de 'Verity'

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