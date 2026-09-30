‘Verity’: quais são as principais diferenças entre o livro original e o filme?

A adaptação cinematográfica de "Verity" mantém a premissa central do best-seller de Colleen Hoover, mas faz mudanças importantes na história. Entre elas estão alterações na família Crawford, a retirada de algumas tramas de Lowen e a criação de uma nova dinâmica entre as protagonistas.

"Verity" chega aos cinemas brasileiros nesta quarta-feira, 30. A pré-venda dos ingressos começou em 17 de setembro.

O filme tem uma criança a menos

Uma das principais alterações está na família Crawford. O filme tem uma criança a menos em relação ao livro.

Segundo Hoover, a decisão acabou funcionando melhor para a adaptação. A autora explicou à Variety que manter todos os elementos da família original poderia deixar a história excessivamente sombria e difícil de desenvolver dentro do tempo de um longa-metragem.

O que aconteceu com o sonambulismo de Lowen?

Outra diferença envolve Lowen Ashleigh, personagem de Dakota Johnson.

No livro, a protagonista tem episódios de sonambulismo que fazem parte da narrativa. O diretor Michael Showalter chegou a filmar cenas relacionadas a essa característica, mas elas acabaram retiradas da versão final.

A decisão teve como objetivo manter o foco da história e evitar que uma trama paralela prejudicasse o ritmo do suspense.

Uma cena de Jeremy também ficou de fora

O filme também eliminou uma passagem do livro envolvendo Jeremy Crawford, interpretado por Josh Hartnett, em um supermercado.

A sequência mostrava Jeremy interagindo com outras mães e ajudava a apresentar a imagem que ele tinha na comunidade. Para a adaptação, porém, a cena foi considerada dispensável diante da necessidade de concentrar a narrativa no núcleo principal.

O beijo entre Lowen e Verity não existe no livro

Uma das mudanças mais evidentes está na relação entre Lowen e Verity, interpretadas por Dakota Johnson e Anne Hathaway.

O beijo entre as duas foi criado para o filme. A cena nasceu de uma ideia desenvolvida durante o processo de adaptação, quando Showalter e as atrizes discutiam como ampliar a tensão erótica da história.

A sequência transforma uma fantasia de Lowen envolvendo Jeremy em um momento que passa a ter Verity como foco. Segundo Hoover, a cena inicialmente causou insegurança justamente por não estar no romance, mas acabou se tornando uma de suas favoritas.

Uma nova dinâmica entre Lowen e Verity

O longa também acrescenta uma dinâmica inspirada em "All About Eve" entre as duas personagens.

No livro, a relação já é marcada por desconfiança e tensão. A adaptação, porém, explora de maneira mais direta a atração, a rivalidade e o jogo psicológico entre Lowen e Verity.

Para Showalter, essa dimensão ajudava a levar para o cinema o caráter de thriller erótico presente na obra.

O que permanece da história original?

A premissa central permanece: Lowen é uma escritora com dificuldades financeiras contratada para terminar a série de sucesso de Verity Crawford, que ficou impossibilitada de escrever depois de sofrer um acidente.

Na casa da família, Lowen encontra anotações autobiográficas atribuídas a Verity. Os textos revelam acontecimentos perturbadores sobre seu relacionamento com Jeremy e sobre as tragédias familiares.

É a partir dessa descoberta que a protagonista começa a questionar a verdadeira história da autora.

"Verity" foi publicado originalmente em 2018 e ganhou nova edição pela Galera Record no Brasil. O livro permaneceu por semanas na lista de best-sellers do The New York Times em 2021 e 2022 e, no Brasil, ocupou a oitava posição entre os livros mais vendidos de 2024, segundo dados divulgados pela Amazon.

Confira o trailer de 'Verity'