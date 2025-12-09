Vendas do Rock in Rio Card começam nesta terça-feira; veja como comprar

As vendas do Rock in Rio Card começam nesta terça-feira, 9, às 19h, exclusivamente no site da Ticketmaster.

O ingresso garante acesso a um dia de festival na Cidade do Rock, com a data a ser escolhida pelo comprador após a divulgação do line-up.

Como funciona o Rock in Rio Card

O Rock in Rio Card é uma modalidade de ingresso que assegura a entrada em um dos dias do evento.

Após a compra, o usuário define posteriormente em qual data usará o ticket. As unidades são limitadas, e a disponibilidade depende da demanda.

Valores e condições

O valor da inteira é de R$ 795, enquanto a meia-entrada custa R$ 397,50.

Clientes Itaú têm 15% de desconto, pagando R$ 675,75 — benefício que não é cumulativo com a meia-entrada. Segundo o festival, não há cobrança de taxas de serviço.

Cada CPF pode adquirir até quatro cartões, sendo no máximo uma meia-entrada.

Pessoas com deficiência podem selecionar um ingresso adicional de meia-entrada para acompanhante, respeitando o limite total de quatro unidades.

Formas de pagamento

As compras podem ser realizadas por PIX ou cartão de crédito.

Cartões Itaú: parcelamento em até 8 vezes sem juros.

parcelamento em até 8 vezes sem juros. Demais cartões: até 6 vezes sem juros.

até 6 vezes sem juros. Cartões internacionais: não há opção de parcelamento.

Membros do Rock in Rio Club tiveram acesso antecipado às compras no dia 4 de dezembro, às 19h, no mesmo site oficial.