Vendas do Rock in Rio Card começam nesta terça-feira; veja como comprar

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06h33.
As vendas do Rock in Rio Card começam nesta terça-feira, 9, às 19h, exclusivamente no site da Ticketmaster.
O ingresso garante acesso a um dia de festival na Cidade do Rock, com a data a ser escolhida pelo comprador após a divulgação do line-up.
O Rock in Rio Card é uma modalidade de ingresso que assegura a entrada em um dos dias do evento.
Após a compra, o usuário define posteriormente em qual data usará o ticket. As unidades são limitadas, e a disponibilidade depende da demanda.
O valor da inteira é de R$ 795, enquanto a meia-entrada custa R$ 397,50.
Clientes Itaú têm 15% de desconto, pagando R$ 675,75 — benefício que não é cumulativo com a meia-entrada. Segundo o festival, não há cobrança de taxas de serviço.
Cada CPF pode adquirir até quatro cartões, sendo no máximo uma meia-entrada.
Pessoas com deficiência podem selecionar um ingresso adicional de meia-entrada para acompanhante, respeitando o limite total de quatro unidades.
As compras podem ser realizadas por PIX ou cartão de crédito.
Membros do Rock in Rio Club tiveram acesso antecipado às compras no dia 4 de dezembro, às 19h, no mesmo site oficial.