Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Rock in Rio anuncia datas da edição de 2026

Serão sete dias de show, incluindo um no feriado da Independência (7 de setembro)

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 14h19.

Tudo sobreRock in Rio
Saiba mais

Neste domingo, 14, as datas do Rock in Rio 2026 foram confirmadas.

O festival acontecerá nos dias 4, 5, 6 e 7 e 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Serão sete dias de show, incluindo um no feriado da Independência (7 de setembro).

A programação completa ainda não foi anunciada, mas será divulgada nos próximos meses.

O que vai mudar na próxima edição?

Em entrevista ao O GLOBO, Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World, revelou que o "Dia Brasil" não deve ser repetido nas futuras edições do Rock in Rio, incluindo a de 2026.

A empresária mencionou que a proposta, que misturou diversos gêneros musicais em um só dia, trouxe desafios logísticos, resultando em atrasos e problemas operacionais durante o festival.

Ela também lamentou que esses atrasos tenham impedido a apresentação do cantor Luan Santana, que precisava cumprir compromissos em Santa Catarina. Apesar das dificuldades enfrentadas, Roberta confirmou que o Rock in Rio retornará tanto ao Rio de Janeiro quanto a Lisboa, com novas atrações inéditas, em 2026.

Acompanhe tudo sobre:Rock in RioFestivaisRio de Janeiro

Mais de Pop

Emmy Awards 2025: horário, onde assistir e séries indicadas!

Acidente em 'Duro de Matar' pode ter influenciado demência de Bruce Willis, diz esposa do ator

Super Mario completa 40 anos: veja curiosidades sobre o encanador mais famoso do mundo

Cartas de Pokémon valorizam 3.800% em 20 anos e animam investidores

Mais na Exame

Brasil

Bolsonaro deixa hospital, e boletim médico aponta quadro de anemia e pneumonia residual

Mundo

Suposto assassino de Kirk "não está cooperando" nem confessou, diz governador de Utah

Mercados

Quanto vale um CEO? Para a Tesla, US$ 1 trilhão (se Musk fizer o impossível)

Pop

Emmy Awards 2025: horário, onde assistir e séries indicadas!