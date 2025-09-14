Rock in Rio anuncia datas da edição de 2026

Neste domingo, 14, as datas do Rock in Rio 2026 foram confirmadas.

O festival acontecerá nos dias 4, 5, 6 e 7 e 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Serão sete dias de show, incluindo um no feriado da Independência (7 de setembro).

A programação completa ainda não foi anunciada, mas será divulgada nos próximos meses.

O que vai mudar na próxima edição?

Em entrevista ao O GLOBO, Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World, revelou que o "Dia Brasil" não deve ser repetido nas futuras edições do Rock in Rio, incluindo a de 2026.

A empresária mencionou que a proposta, que misturou diversos gêneros musicais em um só dia, trouxe desafios logísticos, resultando em atrasos e problemas operacionais durante o festival.

Ela também lamentou que esses atrasos tenham impedido a apresentação do cantor Luan Santana, que precisava cumprir compromissos em Santa Catarina. Apesar das dificuldades enfrentadas, Roberta confirmou que o Rock in Rio retornará tanto ao Rio de Janeiro quanto a Lisboa, com novas atrações inéditas, em 2026.