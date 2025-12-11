Filme de Billie Eilish ganha trailer e data de estreia no Brasil; veja

A Paramount divulgou o primeiro trailer e a data de estreia do filme-concerto de Billie Eilish, dirigido por James Cameron, nome responsável por sucessos de bilheteria como 'Titanic' e a franquia 'Avatar' na quinta-feira, 11.

Os fãs brasileiros ficaram especialmente surpresos com a notícia. Isso porque "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour in 3D" chega ao Brasil um dia antes do que nos Estados Unidos, em 19 de março de 2026. A data também antecede o festival Lollapalooza, em São Paulo.

O filme vai trazer imagens exclusivas do show além dos bastidores da última turnê mundial da artista, "Hit Me Hard and Soft", baseada no terceiro álbum de estúdio de mesmo nome de Billie Eilish. Os shows aconteceram entre setembro de 2024 e novembro de 2025.

Será possível assistir a performances ao vivo de hits como “LUNCH”, “Birds of a Feather” e “CHIHIRO” em alta qualidade. Segundo Cameron, “ninguém rodou um filme-concerto desse tamanho antes." Ele ainda afirmou que “estamos usando tecnologia que ninguém usou antes." Eilish também é creditada como co-diretora da produção.

"Ela impactou a indústria musical. Ele revolucionou o cinema. Juntos, irão reinventar a experiência cinematográfica de assistir shows!", escreveu a Paramount Brasil em suas redes sociais.

Assista ao trailer: