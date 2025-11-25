Elton John é confirmado no Rock In Rio de 2026

Elton John: artista é confirmado como headline do Rock In Rio de 2026, que acontece em setembro. (Julia Reinhart/Getty Images)
Repórter
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12h23.
O cantor e compositor britânico Elton John foi confirmado no Rock In Rio de 2026 nesta terça-feira, 25.
Segundo anúncio do festival, o artista será o headline do dia 7 de setembro, quando irá performar no palco principal do evento. Este será o único show do cantor no Brasil.
Além do britânico, o brasileiro Gilberto Gil também teve a presença confirmada para o palco Mundo no dia 7.
O festival ocorrerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
O Rock in Rio Card tem validade para um único dia do festival, com acesso a todas as áreas e atrações disponíveis na data escolhida. Os bilhetes serão vendidos em tiragem limitada, com disponibilidade sujeita ao estoque.
Os ingressos estarão disponíveis a partir das 19h do dia 9, exclusivamente no site da Ticketmaster Brasil.
Membros do Rock in Rio Club terão acesso antecipado à pré-venda, entre os dias 4 e 8 de dezembro, também às 19h, conforme cronograma divulgado pela organização.
A orientação para o público geral é realizar o cadastro prévio na plataforma da Ticketmaster Brasil para agilizar o processo de compra. Na edição de 2024, os 180 mil ingressos do Rock in Rio Card esgotaram-se em 2h04 após o início da venda.