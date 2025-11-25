Pop

Elton John é confirmado no Rock In Rio de 2026

Cantor e compositor britânico terá show único pela passagem no Brasil; festival acontece em setembro

Elton John: artista é confirmado como headline do Rock In Rio de 2026, que acontece em setembro. (Julia Reinhart/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12h23.

O cantor e compositor britânico Elton John foi confirmado no Rock In Rio de 2026 nesta terça-feira, 25.

Segundo anúncio do festival, o artista será o headline do dia 7 de setembro, quando irá performar no palco principal do evento. Este será o único show do cantor no Brasil.

Além do britânico, o brasileiro Gilberto Gil também teve a presença confirmada para o palco Mundo no dia 7.

Quando será o Rock in Rio 2026?

O festival ocorrerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Como funciona o Rock in Rio Card?

O Rock in Rio Card tem validade para um único dia do festival, com acesso a todas as áreas e atrações disponíveis na data escolhida. Os bilhetes serão vendidos em tiragem limitada, com disponibilidade sujeita ao estoque.

Como comprar?

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 19h do dia 9, exclusivamente no site da Ticketmaster Brasil.

Membros do Rock in Rio Club terão acesso antecipado à pré-venda, entre os dias 4 e 8 de dezembro, também às 19h, conforme cronograma divulgado pela organização.

A orientação para o público geral é realizar o cadastro prévio na plataforma da Ticketmaster Brasil para agilizar o processo de compra. Na edição de 2024, os 180 mil ingressos do Rock in Rio Card esgotaram-se em 2h04 após o início da venda.

Veja os valores dos ingressos

  • Inteira: R$ 795
  • Meia-entrada: R$ 397,50
  • Cliente Itaú (cartões de crédito Itaú): R$ 675,75

Condições:

  • Não há taxa de serviço.
  • Pagamento em cartão de crédito (até 6x sem juros) ou PIX.
  • Clientes Itaú: 15% de desconto (não cumulativo com meia-entrada) e parcelamento em até 8x sem juros. Cartões internacionais não têm parcelamento.

Pagamento por PIX:

  • Utilize o QR Code gerado na tela final.
  • Pagamento deve ser feito em até 10 minutos após a geração do código.
  • Ingressos liberados após confirmação do pagamento.

Limites de Compra:

  • Máximo de 4 Cards por CPF.
  • Apenas 1 deles pode ser meia-entrada.
  • Pessoas com Deficiência: Podem incluir 1 meia-entrada adicional para acompanhante, respeitando o limite de 4 Cards por CPF.
  • É necessário enviar documentação comprobatória no site e apresentá-la no evento.

Meia-Entrada:

  • Direito garantido por lei para: estudantes, menores de 21 anos, maiores de 60 anos, PCDs e acompanhantes, professores e profissionais da rede de ensino do RJ, jovens de baixa renda e garis.

Classificação Etária:

  • 16 anos. Menores de 16 anos só entram acompanhados dos pais ou responsáveis legais.
