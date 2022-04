Veja os feriados e datas comemorativas de maio de 2022

O mês de maio já começa com um feriado: o Dia do Trabalhador. A data relembra uma manifestação nos Estados Unidos, em 1886, que pedia redução da jornada de trabalho de 13 para oito horas diárias. Só que, em 2022, a maioria dos trabalhadores não poderão usufruir de um dia de folga em 1º de maio. O feriado, neste ano, cai em um domingo.

O mês também tem o tradicional Dia das Mães. Comemorada no segundo domingo do maio, a data cai no dia 8 em 2022. Em maio também é comemorado o Dia Mundial da Língua Portuguesa, no dia 5 e, no dia seguinte, é o Dia Nacional da Matemática.

1 - Dia Mundial do Trabalhador, Dia da Literatura Brasileira e Dia Mundial do Riso

2 - Dia Nacional da Ética e Dia Mundial do Atum

3 - Dia Nacional do Pau-Brasil, Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, Dia do Parlamento, Dia do Sol e Dia do Sertanejo

5 - Dia do Expedicionário, Dia Mundial da Língua Portuguesa e Dia Nacional das Comunicações

6 - Dia Nacional da Matemática

7 - Dia do Oftalmologista e Dia Internacional da Luta contra a Endometriose

8 - Dia das Mães, Dia do Artista Plástica e Dia Mundial da Cruz Vermelha

10 - Dia Mundial do Lúpus

11 - Dia Nacional do Reggae

12 - Dia Internacional da Enfermagem

13 - Dia da Abolição da Escravatura no Brasil e Dia dos Pretos Velhos (umbanda)

15 - Dia Internacional da Latinidade, Dia Internacional das Famílias e Dia do Gerente Bancário

16 - Dia do Gari e Dia Internacional da Luz

17 - Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e Transfobia e Dia Mundial das Telecomunicações e Sociedade da Informação

18 - Dia Internacional dos Museus, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e Dia Nacional da Luta Antimanicomial

19 - Dia do Físico

20 - Dia Mundial das Abelhas e Aniversário de Palmas

21 - Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento e Dia da Língua Nacional

22 - Dia Internacional da Diversidade Biológica

23 - Dia Mundial da Tartaruga

24 - Dia Nacional dos Ciganos, Dia Nacional do Milho e Dia Nacional do Café

25 - Dia do Orgulho Nerd, Dia do Massagista, Dia da Indústria, Dia Nacional da Adoção e Dia de África

26 - Dia Nacional de Combate ao Glaucoma

27 - Dia Nacional da Mata Atlântica e Dia Mundial do Desafio

28 - Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna, Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Internacional do Brincar

29 - Dia Internacional dos Soldados da Paz das Nações Unidas e Dia do Geógrafo

30 - Dia do Decorador, Dia da Santa Joana d'Arc e Dia do Geólogo

31 - Dia do Divino Espirito Santo e Dia Mundial sem Tabaco

