Volta do Orkut? site da rede social e fundador promete novidades

O Orkut, rede social de sucesso no Brasil, pode voltar a existir. Nesta quarta-feira, 27, o site do Orkut foi reativado e exibe uma mensagem curiosa do fundador da rede, o engenheiro de software turco Orkut Buyukkokten.

O criador da rede social relembrou o lançamento do Orkut há 17 anos e como ele alcançou o sucesso ao ter mais de 300 milhões de usuários. Buyukkokten informa estar "construindo algo novo" e que em breve teremos novidades.

"Eu sou uma pessoa otimista. Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais", disse o engenheiro de software. "É por isso que eu trouxe o orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve!".

Apesar de não trazer muitos detalhes sobre o "novo Orkut" e nem quando ele seria realmente lançado, usuários do Twitter ficam animados com a possibilidade. O Orkut está entre os assuntos mais comentados. A rede social, que unia fotos, depoimentos e comunidades, foi desativada pelo Google em 2014 após o sucesso global do Facebook. O endereço do site orkut.com foi devolvido a Buyukkokten após o fim da rede.

Além de anunciar novidades, Buyukkokten criticou às redes sociais atuais. “Nossas opções para encontrar e construir conexões reais são poucas e bem escassas”, escreveu. Ele acrescentou que “nossas ferramentas online devem nos servir, não nos dividir”. O programador reforçou que foi feito um trabalho duro para desestimular o ódio e a desinformação dentro da comunidade em volta do Orkut.

Após o fim do Orkut, o turco lançou o Hello em 2016. A rede social, porém, nunca deslanchou e conseguiu apenas 1 milhão de usuários.

Caso a volta do Orkut seja real, infelizmente pode ser impossível recuperar fotos ou fazer login na sua conta antiga. Então não será possível fazer seus amigos sofrerem com lembranças da adolescência.