Tiago Leifert volta para Globo, mas não para o BBB; veja cargo e salário

Após deixar a Rede Globo no final do ano passado, empresa que atuou por 16 anos, Tiago Leifert vai voltar para a emissora carioca. Mas calma, não é para apresentar o Big Brother Brasil. Leifert anunciou nesta sexta-feira (29) que vai narrar os jogos da Copa do Mundo Catar 2022, que serão transmitidos no Sportv e no Globoplay.

Na semana passada o apresentador tinha anunciado que estava de casa nova: a gigante do streaming Amazon Prime Video, onde irá narrar os jogos da Copa do Brasil. Ao todo, serão 15 partidas ao lado do influencer Casimiro.

De acordo com a coluna Observatório dos Famosos, o narrador vai receber da Globo em torno de R$ 600 mil para apresentar cada jogo em um período de um mês.

"Vou participar da transmissão da Copa no Globoplay! Vou narrar 1 jogo por dia, ao vivo, com convidados! E vai ter simulcasting com SporTV e ge. Os detalhes a gente conversa mais pra frente. Sempre disse que eu poderia voltar ao Grupo Globo a qualquer momento, iria depender da oportunidade. E essa é especial para mim. Copa significa muito na minha vida (foi por causa da copa de 94 que decidi ser jornalista) e a de 2010 mudou minha carreira pra sempre", escreveu o apresentador em sua conta no Instagram.

O projeto da Copa do Mundo 2022 é o quinto projeto que o jornalista embarca desde sua saída da Globo, anunciada no dia 9 de setembro de 2021. Neste mês ele já havia anunciado sua participação nas transmissões da Copa do Brasil na Amazon. No mês passado ele anunciou seu canal no YouTube, chamado "3 na Área", que conta com a participação dos comentaristas Rica Perrone e Eduardo Semblano. Também neste ano, Leifert passou a comentar jogos do Campeonato Paulista transmitidos no Youtube. Em outubro do ano passado, o apresentador anunciou uma newsletter gratuita sobre games e tecnologia.

Saída da TV Globo em 2021

Com 41 anos, Tiago Leifert começou na TV Globo em 2004 como apresentador e editor na Rede Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo. Jornalista esportivo, ele chegou ao SportTV, em 2006, como repórter e logo virou editor-chefe e apresentador do Globo Esporte, e foi o responsável pela mudança no formato do jornal. Ele também cobriu uma Olimpíada e 3 Copas do Mundo.

Em 2012, começou sua trajetória no entretenimento ao apresentar o The Voice Brasil. Em 2015, assumiu um novo projeto na emissora, desta vez, o matinal É de Casa e deixou de vez o comando do Globo Esporte. Em 2016, começou a apresentar o Zero 1, programa focado em games e no universo geek. E, em 2017, assumiu o Big Brother Brasil.

De acordo com as informações divulgadas pela Rede Globo na época, o pedido veio de uma vontade do próprio apresentador, que decidiu não renovar o contrato com a empresa, mas deixa as portas abertas para futuras parcerias. “A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora!", disse.

