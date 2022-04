Miojo de chocolate? Nissin lança novos sabores e viraliza na web

Marcas tradicionais estão sempre buscando se reinventar e a Nissin levou esse conceito para outro nível. A marca japonesa conhecida pelo seu macarrão instantâneo revelou na terça-feira, 19, novos sabores bem inusitados que geraram repercussão nas redes sociais.

Paixão nacional, os miojos da marca vão ganhar sabores de beijinho e chocolate. Essa será a primeira vez que a Nissin irá apostar em sabores de macarrão doces no Brasil.

O texto de divulgação da marca dos novos sabores indica que o modo de preparo é o mesmo dos sabores salgados, com "apenas" uma diferença, a adição de leite na receita. Quem for experimentar o miojo doce terá que esperar os famosos 4 minutos. "Miojo doce? Credo, que delícia!", diz a imagem de divulgação do produto.

O produto ainda não aparece entre os sabores disponíveis no site da empresa e não foi anunciado oficialmente. Porém, em publicações no Instagram, a marca lançou a série "Miojo Secreto" para anunciar a novidade. "Nossos super espiões fizeram uma super descoberta: tem novos sabores de miojo vindo aí. Edição limitada", escreveu no post. No vídeo, os espiões estão perto de revelar o "segredo". Um dos personagens termina o segundo episódio com um copo de leite e uma barra de chocolate na mão.

Essa não é a primeira vez que a Nissin lança um produto diferente para o público brasileiro. Em 2019, a empresa lançou o Nissin Lámen sabor Universal, que era vendido sem sachê de tempero, para que as pessoas pudessem criar a sua própria versão.

O assunto virou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Os novos sabores pegaram muitas pessoas de surpresa. Veja algumas reações.

quem come miojo salgado // quem come miojo doce pic.twitter.com/D0F3MgKDPt — rhenzo (@rhenzonogueira) April 19, 2022

No futuro teremos carros voadores.

O futuro: Miojo Doce pic.twitter.com/S0jT64xCcU — Hugo Henrique | #PREFIROCIRO (@Henrique_hugo87) April 19, 2022

Tomara que seja 1° de abril fora de época. Deu um embrulho só de pensar em miojo doce — Adirada Aracu #13 (@gyulherme) April 19, 2022

a crise ta tao foda q agora alem de almoçar miojo vc pode comer miojo de sobremesa hmmm 😋 https://t.co/hdBbOGisfo — Cauê Nascimento (@caue_nascim) April 19, 2022