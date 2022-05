Bob Marley: por que o Dia Nacional do Reggae é comemorado hoje?

Há 41 anos morria uma das maiores lendas da música popular do mundo. Robert Nesta Marley, ou Bob Marley, conquistou o público de todo o planeta com a música jamaicana, o reggae, nascido de estilos que misturavam um pouco de música caribenha com o jazz norte-americano, como o SKA.

No Brasil, 11 de maio, que marca a morte de Bob Marley, foi instituído o Dia Nacional do Reggae por força de lei, sancionada em 2012, com objetivo de homenagear esse ritmo incorporado à cultura popular brasileira por tantos artistas, desde Gilberto Gil, passando por Chico César e Edson Gomes.

O ritmo dançante e as letras com crítica social e pedidos de paz são umas das marcas do reggae tanto jamaicano, quanto o brasileiro.

Segundo o radialista e músico Jai Mahal, a música brasileira teve seu primeiro contato com o reggae ainda na década de 1970, com artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Rita Lee e Gilberto Gil.

Gil, inclusive, tem discos lançados só de reggae. Após a morte de Bob Marley, o músico baiano viajou para a Jamaica e gravou com The Waillers, banda que acompanhava Bob.

Bob Marley morreu de quê?

Existem diversos boatos que alegam que o pai do reggae morreu por conta de uma unha encravada, mas, na verdade, esse é apenas a primeira parte da história.

Bob Marley morreu de câncer de pele em 11 de maio de 1981. Quatro anos antes, em 1977, ele realmente machucou o dedão durante uma partida e chegou a perder a unha.

Quando a ferida não sarou, o cantor foi atrás de atendimento médico e descobriu que tinha um melanoma não diagnosticado.

Na época, os médicos aconselharam que Marley amputasse o dedo do pé, mas ele se recusou por ser da religião Rastafári.

Os rastafari acreditam que o corpo humano é um templo e não deve ser modificado. Tatuagens, piercings ou cortar o cabelo, por exemplo, não são permitidos.

Por isso, Marley não aceitou a cirurgia, mas começou a fazer tratamento do câncer, que eventualmente espalhou para o estômago, pulmão e cérebro do rasta.

Bob Marley faleceu no hospital Cedars of Lebanon em Miami, Flórida, aos 36 anos.

Músicas mais populares do Bob Marley

Is This Love

Redemption Song

No Woman, No Cry

One Love (People Get Ready)

Three Little Birds

Could You Be Loved

(Com informações de Agência Brasil)