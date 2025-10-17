'Vale Tudo': relembre como cada personagem terminou na versão original

O remake da novela “Vale Tudo”, exibida na faixa das 21h20 da TV Globo, chega ao fim nesta sexta-feira, 17. O último capítulo da novela assinada por Manuela Dias promete revelar os principais mistérios da trama — incluindo a identidade de quem assassinou a vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch.

Com um elenco estrelado por Taís Araújo, Bella Campos, Renato Góes, Cauã Reymond, Débora Bloch, Paolla Oliveira, Alexandre Nero e Humberto Carrão, a nova versão revisita a história que marcou gerações, adaptando-a ao cenário atual.

A versão original da novela, de 1988, é considerada um clássico da televisão. O texto original foi assinado por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

A trama, protagonizada por Regina Duarte, Antônio Fagundes, Beatriz Segall, Glória Pires e grande elenco, promovia uma reflexão sobre ética, corrupção e ambição, temas que dialogavam com o contexto político da redemocratização e da nova Constituição que seria promulgada em outubro daquele ano.

Relembre os desfechos da primeira versão de 'Vale Tudo'

Quem matou Odete Roitman? Essa foi a grande pergunta que muitos brasileiros fizeram na reta final de "Vale Tudo" durante sua exibição na TV Globo, entre 1988 e 1989. A morte de uma das vilãs mais icônicas da teledramaturgia brasileira, interpretada por Beatriz Segall, gerou enorme repercussão nacional.

Odete Roitman foi assassinada a tiros no capítulo exibido na noite de Natal de 1988. No entanto, a cena não revelou a identidade do autor dos disparos, mergulhando o país em uma onda de especulações.

O mistério permaneceu até o episódio final, transmitido em 6 de janeiro de 1989. Para evitar vazamentos, os autores adotaram medidas rigorosas: enviaram os roteiros com sete páginas faltando para o elenco e gravaram cinco desfechos diferentes, cada um com um assassino distinto. Todas as versões foram filmadas na manhã do dia da exibição e editadas às pressas, garantindo que nem mesmo os atores soubessem qual cena iria ao ar.

Na noite de 6 de janeiro de 1989, o público finalmente descobriu a verdade: Leila, interpretada por Cássia Kiss, foi a responsável pelo crime. A personagem atirou em Odete Roitman por engano, acreditando que estava mirando em Maria de Fátima. Curiosamente, Leila não estava entre os principais suspeitos, e a própria atriz só soube que sua cena iria ao ar no momento da exibição.

O final de Maria de Fátima e César

Na primeira versão da novela, Maria de Fátima (Glória Pires) acumula um verdadeiro histórico de falcatruas: ela manipula quem está ao seu redor, trai sua própria mãe Raquel (Regina Duarte), vende seu filho para um casal estrangeiro e mantém um romance com César (Carlos Alberto Riccelli), seu cúmplice em todos os golpes.

Apesar disso, ela escapa da punição e termina a novela em um patamar elevado, financeiramente estável e socialmente respeitável.

No último capítulo da versão original, Maria de Fátima casa-se com um príncipe italiano da Lombardia, que, precisando de uma esposa de fachada, orquestra um casamento sofisticado com a ajuda de César.

Mesmo casada com o príncipe, ela mantém o relacionamento com César e, ao se mudar para a Europa, conquista o título de princesa e uma vida de luxo.

Marco Aurélio e Leila

Depois que Leila (Cássia Kis) confessa ter matado Odete Roitman (Beatriz Segall) e os desvios de Marco Aurélio (Reginaldo Faria) na TCA são revelados, o casal foge do país no jatinho particular dele. A cena entrou para a história da TV com o empresário “dando banana” para o Brasil antes de partir.

Solange e Afonso

No desfecho da versão original, depois de enfrentar as armações de Maria de Fátima, o casal volta a ficar junto. Nesse momento, Solange (Lídia Brondi) finalmente revela a Afonso (Cássio Gabus Mendes) que ele é o pai de Marcinha. Até então, a jornalista afirmava que a filha era fruto de uma “produção independente”.

Raquel e Ivan

Depois de ser pego ao tentar corromper um agente da Receita Federal em um plano articulado por Odete Roitman, Ivan (Antonio Fagundes) acaba cumprindo pena na prisão.

Quando deixa a cadeia, ele retoma a relação com Raquel, volta a trabalhar na TCA — agora como vice-presidente — e publica um livro intitulado “Vale Tudo”.

Heleninha

Heleninha Roitman (Renata Sorrah), após enfrentar a perda da mãe e provar que não teve culpa no acidente que matou Leonardo, seguiu firme no tratamento no Alcoólicos Anônimos (AA), com o apoio de William (Dennis Carvalho). No último capítulo, a personagem celebra um ano de sobriedade e inaugura uma exposição com suas novas obras.