'Vale Tudo': relembre como cada personagem terminou na versão original

Regina Duarte e Gloria Pires: atrizes interpretaram Raquel e Maria de Fátima na primeira versão da novela (Acervo/Globo/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 12h52.
Última atualização em 17 de outubro de 2025 às 13h19.
O remake da novela “Vale Tudo”, exibida na faixa das 21h20 da TV Globo, chega ao fim nesta sexta-feira, 17. O último capítulo da novela assinada por Manuela Dias promete revelar os principais mistérios da trama — incluindo a identidade de quem assassinou a vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch.
Com um elenco estrelado por Taís Araújo, Bella Campos, Renato Góes, Cauã Reymond, Débora Bloch, Paolla Oliveira, Alexandre Nero e Humberto Carrão, a nova versão revisita a história que marcou gerações, adaptando-a ao cenário atual.
A versão original da novela, de 1988, é considerada um clássico da televisão. O texto original foi assinado por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.
A trama, protagonizada por Regina Duarte, Antônio Fagundes, Beatriz Segall, Glória Pires e grande elenco, promovia uma reflexão sobre ética, corrupção e ambição, temas que dialogavam com o contexto político da redemocratização e da nova Constituição que seria promulgada em outubro daquele ano.
Quem matou Odete Roitman? Essa foi a grande pergunta que muitos brasileiros fizeram na reta final de "Vale Tudo" durante sua exibição na TV Globo, entre 1988 e 1989. A morte de uma das vilãs mais icônicas da teledramaturgia brasileira, interpretada por Beatriz Segall, gerou enorme repercussão nacional.
Odete Roitman foi assassinada a tiros no capítulo exibido na noite de Natal de 1988. No entanto, a cena não revelou a identidade do autor dos disparos, mergulhando o país em uma onda de especulações.
O mistério permaneceu até o episódio final, transmitido em 6 de janeiro de 1989. Para evitar vazamentos, os autores adotaram medidas rigorosas: enviaram os roteiros com sete páginas faltando para o elenco e gravaram cinco desfechos diferentes, cada um com um assassino distinto. Todas as versões foram filmadas na manhã do dia da exibição e editadas às pressas, garantindo que nem mesmo os atores soubessem qual cena iria ao ar.
Na noite de 6 de janeiro de 1989, o público finalmente descobriu a verdade: Leila, interpretada por Cássia Kiss, foi a responsável pelo crime. A personagem atirou em Odete Roitman por engano, acreditando que estava mirando em Maria de Fátima. Curiosamente, Leila não estava entre os principais suspeitos, e a própria atriz só soube que sua cena iria ao ar no momento da exibição.
Na primeira versão da novela, Maria de Fátima (Glória Pires) acumula um verdadeiro histórico de falcatruas: ela manipula quem está ao seu redor, trai sua própria mãe Raquel (Regina Duarte), vende seu filho para um casal estrangeiro e mantém um romance com César (Carlos Alberto Riccelli), seu cúmplice em todos os golpes.
Apesar disso, ela escapa da punição e termina a novela em um patamar elevado, financeiramente estável e socialmente respeitável.
No último capítulo da versão original, Maria de Fátima casa-se com um príncipe italiano da Lombardia, que, precisando de uma esposa de fachada, orquestra um casamento sofisticado com a ajuda de César.
Mesmo casada com o príncipe, ela mantém o relacionamento com César e, ao se mudar para a Europa, conquista o título de princesa e uma vida de luxo.
Depois que Leila (Cássia Kis) confessa ter matado Odete Roitman (Beatriz Segall) e os desvios de Marco Aurélio (Reginaldo Faria) na TCA são revelados, o casal foge do país no jatinho particular dele. A cena entrou para a história da TV com o empresário “dando banana” para o Brasil antes de partir.
No desfecho da versão original, depois de enfrentar as armações de Maria de Fátima, o casal volta a ficar junto. Nesse momento, Solange (Lídia Brondi) finalmente revela a Afonso (Cássio Gabus Mendes) que ele é o pai de Marcinha. Até então, a jornalista afirmava que a filha era fruto de uma “produção independente”.
Depois de ser pego ao tentar corromper um agente da Receita Federal em um plano articulado por Odete Roitman, Ivan (Antonio Fagundes) acaba cumprindo pena na prisão.
Quando deixa a cadeia, ele retoma a relação com Raquel, volta a trabalhar na TCA — agora como vice-presidente — e publica um livro intitulado “Vale Tudo”.
Heleninha Roitman (Renata Sorrah), após enfrentar a perda da mãe e provar que não teve culpa no acidente que matou Leonardo, seguiu firme no tratamento no Alcoólicos Anônimos (AA), com o apoio de William (Dennis Carvalho). No último capítulo, a personagem celebra um ano de sobriedade e inaugura uma exposição com suas novas obras.