'Vale Tudo': quem matou Odete Roitman na primeira versão da novela? Relembre

Odete Roitman em 1988: relembre quem assassinou a vilã na primeira edição da novela (TV Globo/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 05h22.
Quem matou Odete Roitman? Esse foi a grande pergunta que muitos brasileiros fizeram na reta final de "Vale Tudo" durante sua exibição na TV Globo, entre 1988 e 1989. E que, agora, se repete em 2025.
A morte de uma das vilãs mais icônicas da teledramaturgia brasileira, interpretada por Beatriz Segall, gerou enorme repercussão nacional. O elenco da novela ainda contou com grandes nomes como Glória Pires, Regina Duarte e Antônio Fagundes.
Uma nova versão da trama chegou à Globo em março. Desta vez, a antagonista é vivida por Debora Bloch, trazendo um novo mistério em torno do personagem responsável pela morte de Odete Roitman. A autora Manuela Dias já adiantou que a identidade do assassino será diferente da versão original.
Nesta sexta-feira, 17, vai ao ar o último capítulo da novela e, com ele, a dúvida que não quer calar será finalmente respondida.
Odete Roitman foi assassinada a tiros no capítulo exibido na noite de Natal de 1988. No entanto, a cena não revelou a identidade do autor dos disparos, mergulhando o país em uma onda de especulações.
O mistério permaneceu até o episódio final, transmitido em 6 de janeiro de 1989. Para evitar vazamentos, os autores Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères adotaram medidas rigorosas: enviaram os roteiros com sete páginas faltando para o elenco e gravaram cinco desfechos diferentes, cada um com um assassino distinto.
Todas as versões foram filmadas na manhã do dia da exibição e editadas às pressas, garantindo que nem mesmo os atores soubessem qual cena iria ao ar.
O suspense coroou uma novela que já vinha conquistando o público. Raquel (Regina Duarte) popularizou bordões como "te mete" e "o sangue de Jesus tem poder", enquanto Maria de Fátima (Glória Pires) se consolidou como a "filha mais ingrata da TV".
Heleninha Roitman (Renata Sorrah) também marcou a trama, tornando-se um símbolo da luta conta o alcoolismo. Mas foi Odete Roitman quem roubou a cena, sendo odiada pelo Brasil inteiro – até que sua morte se tornou o maior segredo do país.
O sigilo em torno da identidade do assassino gerou intensa comoção, movimentando conversas, campanhas publicitárias e até apostas no jogo do bicho.
Segundo uma reportagem do jornal O Globo publicada em 31 de dezembro de 1988, chefes da contravenção decidiram lucrar com o mistério, aceitando palpites sobre quem teria matado a vilã. N
o Rio de Janeiro, cerca de 40 mil pessoas já haviam feito suas apostas, segundo um banqueiro ligado ao bicheiro José Petrus Khalil, o Zinho, então chefe do jogo ilegal no Centro da cidade.
Na noite de 6 de janeiro de 1989, o público finalmente descobriu a verdade: Leila, interpretada por Cássia Kiss, foi a responsável pelo crime. A personagem atirou em Odete Roitman por engano, acreditando que estava mirando em Maria de Fátima. Curiosamente, Leila não estava entre os principais suspeitos, e a própria atriz só soube que sua cena iria ao ar no momento da exibição.
Cássia Kiss completava 30 anos naquele dia e ainda buscava um papel de maior destaque na TV.
"Gravei o dia todo e fiz questão de assistir à cena junto com milhões de espectadores", relembrou. "Trabalhei fazendo o melhor que pude, mesmo sem saber se o resultado seria ideal. Mas me considero pé quente por pegar personagens que, no começo, parecem menores, mas acabam ganhando força."
Ao longo da narrativa, cinco personagens figuram como principais suspeitos do crime: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha. Cada um deles tem motivos e características que podem causar o desfecho, o que alimenta as teorias e os debates entre os telespectadores.
Nem mesmo o elenco sabe quem será o verdadeiro assassino até a edição final do capítulo.
Além da exibição na televisão aberta pela Globo, a novela pode ser assistida pelo serviço de streaming Globoplay, onde os capítulos ficam disponíveis para os assinantes, permitindo que o público acompanhe a trama a qualquer momento.
A novela "Vale Tudo" está prevista para começar por volta das 21h20, no horário de Brasília. No sábado, 18, acontece a reprise.