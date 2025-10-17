'Vale Tudo': quem matou Odete Roitman na primeira versão da novela? Relembre

Quem matou Odete Roitman? Esse foi a grande pergunta que muitos brasileiros fizeram na reta final de "Vale Tudo" durante sua exibição na TV Globo, entre 1988 e 1989. E que, agora, se repete em 2025.

A morte de uma das vilãs mais icônicas da teledramaturgia brasileira, interpretada por Beatriz Segall, gerou enorme repercussão nacional. O elenco da novela ainda contou com grandes nomes como Glória Pires, Regina Duarte e Antônio Fagundes.

Uma nova versão da trama chegou à Globo em março. Desta vez, a antagonista é vivida por Debora Bloch, trazendo um novo mistério em torno do personagem responsável pela morte de Odete Roitman. A autora Manuela Dias já adiantou que a identidade do assassino será diferente da versão original.

Nesta sexta-feira, 17, vai ao ar o último capítulo da novela e, com ele, a dúvida que não quer calar será finalmente respondida.

Como o assassinato da vilã impactou o país?

Odete Roitman foi assassinada a tiros no capítulo exibido na noite de Natal de 1988. No entanto, a cena não revelou a identidade do autor dos disparos, mergulhando o país em uma onda de especulações.

O mistério permaneceu até o episódio final, transmitido em 6 de janeiro de 1989. Para evitar vazamentos, os autores Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères adotaram medidas rigorosas: enviaram os roteiros com sete páginas faltando para o elenco e gravaram cinco desfechos diferentes, cada um com um assassino distinto.

Todas as versões foram filmadas na manhã do dia da exibição e editadas às pressas, garantindo que nem mesmo os atores soubessem qual cena iria ao ar.

O suspense coroou uma novela que já vinha conquistando o público. Raquel (Regina Duarte) popularizou bordões como "te mete" e "o sangue de Jesus tem poder", enquanto Maria de Fátima (Glória Pires) se consolidou como a "filha mais ingrata da TV".

Heleninha Roitman (Renata Sorrah) também marcou a trama, tornando-se um símbolo da luta conta o alcoolismo. Mas foi Odete Roitman quem roubou a cena, sendo odiada pelo Brasil inteiro – até que sua morte se tornou o maior segredo do país.

O sigilo em torno da identidade do assassino gerou intensa comoção, movimentando conversas, campanhas publicitárias e até apostas no jogo do bicho.

Segundo uma reportagem do jornal O Globo publicada em 31 de dezembro de 1988, chefes da contravenção decidiram lucrar com o mistério, aceitando palpites sobre quem teria matado a vilã. N

o Rio de Janeiro, cerca de 40 mil pessoas já haviam feito suas apostas, segundo um banqueiro ligado ao bicheiro José Petrus Khalil, o Zinho, então chefe do jogo ilegal no Centro da cidade.

Na noite de 6 de janeiro de 1989, o público finalmente descobriu a verdade: Leila, interpretada por Cássia Kiss, foi a responsável pelo crime. A personagem atirou em Odete Roitman por engano, acreditando que estava mirando em Maria de Fátima. Curiosamente, Leila não estava entre os principais suspeitos, e a própria atriz só soube que sua cena iria ao ar no momento da exibição.

Cássia Kiss completava 30 anos naquele dia e ainda buscava um papel de maior destaque na TV.

"Gravei o dia todo e fiz questão de assistir à cena junto com milhões de espectadores", relembrou. "Trabalhei fazendo o melhor que pude, mesmo sem saber se o resultado seria ideal. Mas me considero pé quente por pegar personagens que, no começo, parecem menores, mas acabam ganhando força."

Os 5 suspeitos de 2025

Ao longo da narrativa, cinco personagens figuram como principais suspeitos do crime: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha. Cada um deles tem motivos e características que podem causar o desfecho, o que alimenta as teorias e os debates entre os telespectadores.

Nem mesmo o elenco sabe quem será o verdadeiro assassino até a edição final do capítulo.

Onde Assistir "Vale Tudo" nesta sexta-feira, 17

Além da exibição na televisão aberta pela Globo, a novela pode ser assistida pelo serviço de streaming Globoplay, onde os capítulos ficam disponíveis para os assinantes, permitindo que o público acompanhe a trama a qualquer momento.

Que horas a novela começa?

A novela "Vale Tudo" está prevista para começar por volta das 21h20, no horário de Brasília. No sábado, 18, acontece a reprise.