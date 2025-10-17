'Vale Tudo': quem matou Odete Roitman? Veja os principais suspeitos do assassinato

Nesta sexta-feira, 17, a novela "Vale Tudo" exibe seu último capítulo, no qual será descoberta, finalmente, a resposta para a pergunta que não quer calar: quem matou Odete Roitman, personagem interpretada por Débora Bloch?

A lista de suspeitos é longa e, até agora, espectadores estão apenas criando teorias.

Enquetes feitas pela EXAME Pop, por exemplo, indicam que a maioria dos fãs da novela acreditam que Celina é inocente e as maiores probabilidades são ou a de a filha de Odete, Heleninha, ter matado a própria mãe, ou de a vilã, na verdade, estar viva.

Os 5 suspeitos

Ao longo da narrativa, cinco personagens figuram como principais suspeitos do crime: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha. Cada um deles tem motivos e características que podem causar o desfecho, o que alimenta as teorias e os debates entre os telespectadores.

Nem mesmo o elenco sabe quem será o verdadeiro assassino até a edição final do capítulo.

E as teorias?

1. Foi a Nise?

Uma teoria que ganhou força entre os fãs é de que Nise, a avó de Ana Clara, ainda estaria viva e teria participado do assassinato.

Apesar de Ana Clara afirmar que a avó faleceu, o corpo de Nise nunca foi mostrado, o que abriu espaço para especulações.

A teoria sugere que Nise teria se vingado de Odete, seja pela morte de sua neta, seja pela forma como Odete tratou sua família, especialmente Leozinho. Alguns acreditam que Nise teria feito parte do plano para tirar a vilã de cena.

2. Ou a Raquel?

Outra teoria aponta Raquel, mãe de Maria de Fátima, como possível autora do crime.

A teoria sugere que Raquel teria cometido o assassinato para proteger sua filha, ou até mesmo para se vingar de Odete por conta de todos os acontecimentos com Ivan, atual de Raquel.

Há também quem acredite que Raquel tenha chegado ao Copacabana Palace logo após o encontro entre César e Olavo, coincidentemente com a chegada de Celina.

O mistério aumenta à medida que telespectadores criam hipóteses sobre o envolvimento de Raquel, que poderia ter impedido Celina de matar a vilã ou até cometido o crime por conta própria.

@ergarotv Internautas perceberam que Raquel Aciole apareceu em frente ao Copacabana Palace na cena da morte de Odete Roitman. O detalhe, que passou despercebido por muitos, surgiu ao fundo durante a entrada de Celina no hotel e levantou teorias sobre uma possível reviravolta no caso. Será que Manuela Dias está guardando uma surpresa? #ValeTudo #Novela #Globo #OdeteRoitman ♬ som original - ergarotv

3. Foi a Leila?

Embora Leila não seja uma das suspeitas oficiais, ela aparece em algumas teorias como cúmplice de Marco Aurélio.

Mesmo que a atriz Carolina Dieckmann tenha afirmado que não gravou cenas de Leila com uma arma, a especulação sobre seu envolvimento como cúmplice não é descartada.

Alguns acreditam que Leila, com seu histórico de ser cúmplice, poderia ter ajudado Marco Aurélio a levar a cabo o plano, ou até mesmo ter facilitado o crime sem saber do envolvimento direto. Na trama original de 1988, Leila é a assassina de Odete.

4. Ou o Luciano?

A teoria envolvendo Luciano, o funcionário da TCA, sugere que ele poderia ser parente de Nise e, motivado por vingança, teria matado Odete.

Segundo essa teoria, Luciano teria ficado desesperado após a morte de sua avó e a manipulação de Odete em sua vida, e teria agido para vingar a família.

Além disso, há o fato de que Luciano teria aceitado um suborno de Odete, o que poderia ter motivado seu envolvimento no crime.

@jpcocozani Luciano pode ser o culpado pelo fim de Odete Roitman em Vale Tudo? ps: o vídeo é uma teoria que paira na internet, com algumas investigações minhas. #Novelas #tv #valetudo O fim de Marco Aurélio em Vale tudo | Odete e Marco Aurélio | Heleninha Roitman descobre que irmão tá vivo | Solange Duprat e Afonso | Maria de Fátima e Odete | Leonardo filho da Odete | Celina e Odete | Afonso e Odete | Odete é desmascarada | final de Vale Tudo | Odete sobrevive | Final de Odete | Odete e Nise | Luciano é o que de Nise em Vale Tudo | final de Odete em Vale tudo ♬ som original - João Côcozani

5. Talvez Eugênio?

Eugênio, o mordomo de Odete, também surge entre os suspeitos. Alguns internautas acreditam que Eugênio tenha facilitado o assassinato ao passar informações cruciais sobre os movimentos de Odete para o assassino.

Isso levanta a hipótese de que Eugênio pudesse estar protegendo Celina, Heleninha ou algum outro membro da família, agindo nos bastidores para garantir que o crime acontecesse sem ser descoberto.

6. Ou foi o Freitas?

Por fim, Freitas, um funcionário da TCA, entra em cena após uma misteriosa ligação que fez minutos antes do assassinato.

A conversa pode ter revelado detalhes importantes sobre o que acontecia na mansão de Odete.

Alguns acreditam que ele agiu como informante, passando informações sobre os movimentos da vilã para facilitar o crime, possivelmente em parceria com Eugênio ou outros membros da trama.

7. Odete Roitman ainda está viva?

Uma das teorias mais intrigantes que circulam entre os fãs de Vale Tudo é a possibilidade de que Odete Roitman não tenha morrido, como todos acreditam.

A teoria ganhou força depois que alguns detalhes levantaram suspeitas sobre a autenticidade de sua morte. A principal pista que alimenta essa especulação é o fato de Nise, sua cuidadora e avó de Ana Clara, nunca ter tido seu corpo mostrado após a morte de Odete.

Durante a trama, Olavo, personagem interpretado por Ricardo Teodoro, mencionou ter ficado preso em um elevador com uma mulher idosa no momento em que o assassinato ocorreu, e fãs especulam que poderia ser Nise.

Isso gerou especulações de que, se Nise estivesse no local do crime, poderia ter tido algum envolvimento direto ou indireto na morte de Odete. Alguns acreditam que Nise poderia ter se escondido e, com a ajuda de outros personagens, forjado a morte de Odete para se vingar de todas as humilhações que sofreu.

Além disso, uma pesquisa recente da AtlasIntel revelou que 39,1% dos telespectadores acreditam que Odete possa estar viva. Essa teoria tomou ainda mais força quando fãs apontaram que, no último capítulo, poderiam surgir pistas que revelariam que a vilã forjou sua própria morte, fugindo para viver uma nova vida.