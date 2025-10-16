Vale Tudo: quem foi o autor da primeira versão da novela

O remake da novela "Vale Tudo", sucesso da TV Globo na faixa das 21h20, está na reta final. A produção, assinada por Manuela Dias, chega ao fim nesta sexta-feira, 17, e promete revelar mistérios que permeiam a trama, incluindo a identidade de quem assassinou a vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch nesta versão.

Com um elenco que conta com Taís Araújo, Bella Campos, Renato Góes, Cauã Reymond, Débora Bloch, Paolla Oliveira, Alexandre Nero e Humberto Carrão, "Vale Tudo" revisita a trama que marcou gerações, atualizando-a para o contexto contemporâneo.

Quem escreveu a primeira versão de 'Vale Tudo'

A versão original da novela, de 1988, é considerada um clássico da televisão. O texto original foi assinado por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

A direção foi conduzida por Ricardo Waddington e Paulo Ubiratan; com direção-geral de Dennis Carvalho e direção executiva de Paulo Ubiratan.

A trama, protagonizada por Regina Duarte, Antônio Fagundes, Beatriz Segall, Glória Pires e grande elenco, promovia uma reflexão sobre ética, corrupção e ambição, temas que dialogavam com o contexto político da redemocratização e da nova Constituição que seria promulgada em outubro daquele ano.

A trama de 'Vale Tudo'

Os conflitos entre honestidade e desonestidade são o eixo central da novela, conduzidos pelo embate entre mãe e filha. Raquel Accioli (Regina Duarte), íntegra e trabalhadora, contrasta com Maria de Fátima (Gloria Pires), jovem ambiciosa e sem escrúpulos, que despreza a pobreza. Logo no início da história, Fátima vende a única propriedade da família, no Paraná, e foge com o dinheiro para o Rio de Janeiro, determinada a se tornar modelo.

Raquel decide ir atrás da filha e, ao chegar à capital fluminense, conhece Ivan Meirelles (Antonio Fagundes), administrador de empresas por quem se apaixona. Para sustentar a nova vida, começa a vender sanduíches na praia, com a ajuda do amigo Audálio (Pedro Paulo Rangel), apelidado de Poliana.